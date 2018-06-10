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صور.. بهجة وفرحة مع انطلاق مهرجان الألوان فى أوكرانيا

الأحد، 10 يونيو 2018 02:19 م
صور.. بهجة وفرحة مع انطلاق مهرجان الألوان فى أوكرانيا مهرجان الألوان
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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احتفل المواطنون فى أوكرانيا، اليوم الأحد، بمهرجان الألوان، أو مسيرة الألوان، حيث تبادل المشاركون فى المهرجان إلقاء مساحيق الألوان على بعضهم البعض، وظهر الآلاف من المشاركين فى المهرجان وقد أطلوا وجههم وملابسهم بالألوان المبهجة، احتفالاً بقدوم فصل الربيع.

و مهرجان الألوان هو أحد المهرجانات الشعبية الهندوسية يحتفى بحلول فصل الربيع، كما يُقام هذا النوع من المهرجانات فى بلاد شبه القارة الهندية كالهند، ونيبال، وبنجلاديش، وسريلانكا، وباكستان، كما تمتد احتفالاته إلى أماكن وجود الجاليات الهندوسية الكبيرة مثل بريطانيا، والولايات المتحدة وماليزيا وفيجى وسورينام وغويانا.

احتفالات مهرجان الألوان
احتفالات مهرجان الألوان

 

جانب الاحتفال بالمهرجان
جانب الاحتفال بالمهرجان

 

ألوان زاهية
ألوان زاهية

 

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

 

جانب من المهرجان (2)
جانب من المهرجان 

 

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

طفه مع كلبه خلال المهرجان
طفله مع كلبه خلال المهرجان

 

فعاليات المهرجان
فعاليات المهرجان

 

مهرجان الألوان بكييف
مهرجان الألوان بكييف

 

مهرجان الألوان
مهرجان الألوان

 


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