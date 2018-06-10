روساتوم الروسية تبنى 4 وحدات للطاقة النووية فى الصين بقيمة 3.6 مليار دولار

رويترز

قالت الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية اليوم الأحد، إنها وقعت اتفاقين مع شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية لبناء أربع وحدات للطاقة النووية فى الصين بقيمة إجمالية 3.62 ميار دولار.

وقالت روساتوم، إنها ستشيد وحدتين فى كل من محطتى شوداباو وتيانوان النوويتين.

وستُزود الوحدات الأربع بأحدث مفاعلات روسية من الجيل الثالث VVER-1200 وستطور روسيا وتورد المفاعلات وجميع المعدات اللازمة الأخرى، ولم تذكر روساتوم تقديرا للتكلفة.

وقالت الشركة فى إشعار لبورصة شنغهاى إن العقود ستصبح سارية بعد موافقة السلطات الصينية والروسية. وذكرت أن من المتوقع تزويد الوحدات الأربع بمولدات توربينية تعمل بالبخار صينية الصنع.