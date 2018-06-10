حماية المنافسة: "الفيفا" تلزم نفسها ببث 22 مباراة من كأس العالم مجانا

كتب كريم كشك

قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم، الفيفا، ألزم نفسه على موقعه الإلكترونى الرسمى على بث 22 مباراة مجانًا من مباريات بطولة كأس العالم 2018 فى روسيا.

وأوضح أمير، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن التلفزيون المصرى لديه القاعدة القانونية التى تمنحه حق بث مباريات كأس العالم 2018 فى روسيا، مضيفًا أنه أرسل مخاطبات للفيفا لمطالبتهم بالالتزام ببث الـ 22 مباراة المجانية، من كأس العالم، ولم يتم الرد عليها.

وأكد رئيس حماية المنافسة، على أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، هو من وضع بنود تلزمه ببث 22 مباراة مجانًا، وهو موجود على الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص به.

وأشار أمير، إلى حصول فرنسا على بث عدد 28 مباراة من مباريات كأس العالم على قنواتها الأرضية، وإعطاء 4 شركات تسويق حق بث كامل للبطولة بدولة أنجولا، وعدة دول أخرى، فى حين أن دول الشرق الأوسط لا تتمتع بأيً من هذه الميزات من قبل الفيفا، لتواطئها مع الشركة القطرية "bein sports"، لمساعدتها على احتكار البث بالدول التى تريدها، وتحكمها فى البث الأرضى لعدة دول بعينها، وهو أمر ليس من حقها.

وأضاف أمير، أن الجهاز أوقف قرار الفيفا، بعدم التعاون مع التلفزيون المصرى بشأن البث، موضحًا أنه سيتم تقديم طلب للنيابة العامة المصرية بفتح تحقيق بهذا الأمر، وتصعيده للنائب العام السويسرى، لعمل تحقيق مشترك ما بين مصر، وسويسرا، وفق اتفاقية التعاون القضائى ما بين البلدين.

ونوه رئيس حماية المنافسة، أنه تم مخاطبة الـ "كومسا"، والتى تنظم حماية المنافسة بالسوق المشتركة للدول الأعضاء، رسميًا، لفتح تحقيق خاص بالدول الأعضاء المتضررة من ممارسات الفيفيا مع الشركة القطرية "bein sports"، وهى "مصر، تونس، ليبيا، جيبوتى، والسودان"، واستخدام عضويتنا بمنظمة الـ"كومسا"، فى فرض عقوبات صارمة على الاتحاد الدولى لكرة القدم.