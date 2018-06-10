حالة الطقس اليوم الأحد 10/6/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأحد، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يظل الطقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 40 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25، ومطروح العظمى 28 والصغرى 20 درجة ، وتصل درجات الحرارة العظمى لـ45 بأسوان والصغرى 31 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية، ويكون الطقس مُعتدلاً في الجبال، وحاراً نسبياً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة معظم الأوقات، ومثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة، حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء لطيفة إلى معتدلة بالأخص في المناطق الجبلية والسهول الشرقية، وتكون الرياح غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الاغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.