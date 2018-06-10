انتخابات محلية فى إيطاليا تعتبر أول اختبار لأنصار الحكومة الجديدة

روما (أ ف ب)

دعى ملايين الناخبين إلى مكاتب الاقتراع، الأحد فى إطار انتخابات محلية فى إيطاليا تعد أول اختبار للاحزاب الداعمة للحكومة الشعبوية الجديدة، وتفتح مكاتب الاقتراع ابوابها حتى الساعة 21,00 ت غ فى 760 مدينة واثنتين من دوائر روما ال15.

وكان جميع رؤساء البلديات المنتهية ولايتهم فى المدن الرئيسية (سيينا وبيزا وبريشا وفيشينزا) من يسار الوسط يحظون بدعم الحزب الديموقراطي، مقابل مناهضتهم من جانب الرابطة (يمين متطرف) وحركة خمس نجوم (مناهضة للمؤسسات) وهما الحزبان الحاكمان اليوم فى روما.

واحتل الحزب الديموقراطى بزعامة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزى المرتبة الثالثة فى الانتخابات العامة فى مارس، وتمكن الحزبان الاخران الاسبوع الفائت من تشكيل حكومة ائتلاف بعد مشاورات استمرت ثلاثة اشهر.

والمدن الرئيسية التى يجرى فيها التصويت الاحد فى صقلية : كاتانيا (294 الف نسمة) وميسينا (243 الفا)، مع الاشارة الى ان 6,7 ملايين ايطالى مدعوون للاقتراع اى اكثر من 10% من اجمالى عدد السكان.

وقد تجرى دورة ثانية فى 24 يونيو لتحديد الفائزين الاولين فى المدن التى يزيد عدد سكانها على 15 الف نسمة وحيث لم يحصل اى مرشح على اكثر من نصف الاصوات.