video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 06:35 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الصين ترحب بالهدنة المؤقتة بين الحكومة الأفغانية وطالبان

الأحد، 10 يونيو 2018 06:10 م
الصين ترحب بالهدنة المؤقتة بين الحكومة الأفغانية وطالبان الرئيس الصينى شئ جين بينج
بكين (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت الصين، اليوم الأحد، ترحيبها بالهدنة المؤقتة بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان، داعية إلى تمديد الهدنة واستئناف محادثات السلام فى أسرع وقت ممكن.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، فى بيان أوردته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أنها تشيد بإعلان وقف إطلاق النار من الحكومة الأفغانية وطالبان.

وأعربت الوزارة عن أملها فى أن الجانبين يضعان المصالح القومية فى أولوياتهما، ويمدان فترة وقف إطلاق النار ويستأنفان محادثات السلام فى أقرب وقت ممكن، ويدفعان عملية المصالحة فى أفغانستان.

وكانت جماعة طالبان قد أعلنت أمس السبت هدنة لمدة ثلاثة أيام مع الحكومة الأفغانية خلال عيد الفطر، وذلك بعد ما كان الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى قد أعلن يوم الخميس الماضى وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة سبعة أيام تبدأ يوم 12 يونيو الجارى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حلف الناتو يرحب بإعلان حركة طالبان وقف إطلاق النار بأفغانستان خلال عيد الفطر

الرئاسة الأفغانية تأمل أن يسفر وقف إطلاق النار مع طالبان عن سلام دائم

مقتل 17 جنديا أفغانيا فى هجوم لـ "طالبان" غرب أفغانستان

الصين

افغانستان

طالبان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة