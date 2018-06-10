الصين ترحب بالهدنة المؤقتة بين الحكومة الأفغانية وطالبان

بكين (أ ش أ)

أعلنت الصين، اليوم الأحد، ترحيبها بالهدنة المؤقتة بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان، داعية إلى تمديد الهدنة واستئناف محادثات السلام فى أسرع وقت ممكن.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، فى بيان أوردته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أنها تشيد بإعلان وقف إطلاق النار من الحكومة الأفغانية وطالبان.

وأعربت الوزارة عن أملها فى أن الجانبين يضعان المصالح القومية فى أولوياتهما، ويمدان فترة وقف إطلاق النار ويستأنفان محادثات السلام فى أقرب وقت ممكن، ويدفعان عملية المصالحة فى أفغانستان.

وكانت جماعة طالبان قد أعلنت أمس السبت هدنة لمدة ثلاثة أيام مع الحكومة الأفغانية خلال عيد الفطر، وذلك بعد ما كان الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى قد أعلن يوم الخميس الماضى وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة سبعة أيام تبدأ يوم 12 يونيو الجارى.