video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 05:11 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: لقاء "ترامب – كيم" القمة الأكثر غرابة فى تاريخ العالم الحديث

الأحد، 10 يونيو 2018 04:52 م
الجارديان: لقاء "ترامب – كيم" القمة الأكثر غرابة فى تاريخ العالم الحديث زعيم كوريا الشمالية ونظيره الأمريكى دونالد ترامب
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالي، كيم جونج أون، فى سنغافورة، الثلاثاء، تعد واحدة من أكثر القمم الإستثنائية والغير متوقعة، فى تاريخ العالم الحديث.

وذكرت الصحيفة البريطانية - فى سياق تقرير أوردته على موقعها الألكتروني- أن كيم يونج أون وصل بالفعل إلى سنغافورة فى وقت سابق، اليوم الأحد، استعدادا لقمته المرتقبة مع ترامب، حيث اجتمع معه رئيس الوزراء السنغافورى، لى هسين لونج، بينما وصل الأخير بعده بساعات قليلة فى قاعدة تيا ليبار الجوية فى العاصمة سنغافورة، حيث استقبله وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان.

وبحسب التقرير، تأتى قمة ترامب-كيم بعد أسابيع من المناقشات المثيرة للجدل، وذلك بعد تهديدات ترامب بإلغاء القمة مؤخرا بعد غضب كوريا الشمالية بسبب تصريحات بعض المسئولين الأمريكيين.

يريد ترامب أن تتخلى كوريا الشمالية عن ترسانتها للأسلحة النووية فى مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ورفضت كوريا الشمالية التخلى عن ترسانتها النووية بصورة أحادية وتدافع عن برامجها النووى والصاروخى كرادع لما تراه الاعتداء الأمريكى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ترامب يصل سنغافورة لعقد قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية

تعرف على زعيم كوريا الشمالية قبل إنطلاق القمة الثنائية المرتقبة مع ترامب

كوريا الشماليه

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة