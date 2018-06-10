الجارديان: لقاء "ترامب – كيم" القمة الأكثر غرابة فى تاريخ العالم الحديث

لندن (أ ش أ)

رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالي، كيم جونج أون، فى سنغافورة، الثلاثاء، تعد واحدة من أكثر القمم الإستثنائية والغير متوقعة، فى تاريخ العالم الحديث.

وذكرت الصحيفة البريطانية - فى سياق تقرير أوردته على موقعها الألكتروني- أن كيم يونج أون وصل بالفعل إلى سنغافورة فى وقت سابق، اليوم الأحد، استعدادا لقمته المرتقبة مع ترامب، حيث اجتمع معه رئيس الوزراء السنغافورى، لى هسين لونج، بينما وصل الأخير بعده بساعات قليلة فى قاعدة تيا ليبار الجوية فى العاصمة سنغافورة، حيث استقبله وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان.

وبحسب التقرير، تأتى قمة ترامب-كيم بعد أسابيع من المناقشات المثيرة للجدل، وذلك بعد تهديدات ترامب بإلغاء القمة مؤخرا بعد غضب كوريا الشمالية بسبب تصريحات بعض المسئولين الأمريكيين.

يريد ترامب أن تتخلى كوريا الشمالية عن ترسانتها للأسلحة النووية فى مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ورفضت كوريا الشمالية التخلى عن ترسانتها النووية بصورة أحادية وتدافع عن برامجها النووى والصاروخى كرادع لما تراه الاعتداء الأمريكى.