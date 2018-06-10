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التعليم: الطلاب المحولين لمدرسة عبد الحميد رضوان بسوهاج "منازل"

الأحد، 10 يونيو 2018 08:55 ص
التعليم: الطلاب المحولين لمدرسة عبد الحميد رضوان بسوهاج "منازل" وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كواليس جديدة عن لجنة الثانوية العامة بمدرسة عبد الحميد رضوان بمحافظة سوهاج، بعدما تردد أنها لجنة أبناء كبار  الشخصيات، موضحة أن الطلاب المحولين إليها للاستفادة من الغش طلاب منازل، ومن حق طالب المنازل أداء الامتحان فى أى مدرسة على مستوى الجمهورية. 
 
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، أن الوزارة سوف تعلن اليوم الأحد عن مفاجأة كبيرة بخصوص اللجنة والضوابط التى تم اتخاذها للسيطرة عليها بشكل أكبر. 
 
وأشارت المصادر إلى  أن طلاب مدرسة عبد الحميد رضوان الذين تم توزيعهم على المدرسة من قبل الوزارة لأداء الامتحانات ليس هم طلاب المدرسة أنفسهم ولكن من طلاب مدارس مجاورة، قائلة : أن هناك 114 طالبا حولوا إلى اللجنة.
 
وأوضحت المصادر، أن رئيس عام الامتحانات الدكتور رضا حجازى لم يوقع على أى طالب تحويل لأى طالب بعد انتهاء مدة التحويلات الرسمية، لافتا إلى أن الموافقات على الطلبات تمت من قبل بعض المسؤولين فى الوزارة والمحافظة.
 
كانت لجنة مدرسة عبد الحميد رضوان بمحافظة سوهاج، قد شهدت منذ انطلاق الامتحانات غش بالقوة ودخول بالموبيلات.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد  الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
 
 
 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
 

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