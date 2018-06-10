الاحتلال الإسرائيلى يخطر بهدم عدد من المنازل فى الأغوار الشمالية

رام الله (أ ش أ )

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى عددا من المواطنين الفلسطينيين سكان منطقة عرب الزايد فى بلدة النويعمة إلى الشمال من مدينة أريحا فى الأغوار، بإخلاء أماكن سكناهم لتقوم جرافات الاحتلال فيما بعد بالتجريف والهدم وتشريد السكان.

ووصف ماجد الفتيانى محافظ اريحا والأغوار - فى تصريح له اليوم الأحد، هذه الممارسات بأنها تأتى استمرارا لسياسة الاحتلال فى التهجير القسرى ومحاولاته إخلاء الأغوار الفلسطينية من أصحاب الأرض، مشيدا بصمود المواطنين ومقاومتهم لكل أشكال التهجير والمضايقة وأن السلطة الوطنية لن تألو جهدا فى تقديم كل الدعم لصمودهم.