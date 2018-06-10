video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 03:31 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يخطر بهدم عدد من المنازل فى الأغوار الشمالية

الأحد، 10 يونيو 2018 02:11 م
الاحتلال الإسرائيلى يخطر بهدم عدد من المنازل فى الأغوار الشمالية الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أ ش أ )
إضافة تعليق

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى عددا من المواطنين الفلسطينيين سكان منطقة عرب الزايد فى بلدة النويعمة إلى الشمال من مدينة أريحا فى الأغوار، بإخلاء أماكن سكناهم لتقوم جرافات الاحتلال فيما بعد بالتجريف والهدم وتشريد السكان.

ووصف ماجد الفتيانى محافظ اريحا والأغوار - فى تصريح له اليوم الأحد، هذه الممارسات بأنها تأتى استمرارا لسياسة الاحتلال فى التهجير القسرى ومحاولاته إخلاء الأغوار الفلسطينية من أصحاب الأرض، مشيدا بصمود المواطنين ومقاومتهم لكل أشكال التهجير والمضايقة وأن السلطة الوطنية لن تألو جهدا فى تقديم كل الدعم لصمودهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاحتلال الإسرائيلى يعيد اعتقال أسير مقدسى فور الإفراج عنه

الإعلام الفلسطينية: قضاء الاحتلال الإسرائيلى يمهد لإطلاق قتلة الشهيد أبو خضير

الاحتلال الإسرائيلى تمنع إقامة إفطار رمضانى للصحفيين فى القدس الشرقية

الاحتلال الاسرائيلى

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة