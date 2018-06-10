"الأوقاف" تعلن أسماء الأئمة الناجحين بمسابقة القراءة الحرة

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الأئمة الناجحين فى مسابقة القراءة الحرة لعام 2018م، وقد اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مذكرة قطاع المديريات الإقليمية بجوائز المسابقة على النحو التالى:

أولًا: الفائزون بجائزة (مرافقة بعثة الحج 1439هـ) وهم:

م الاسم المديرية

1. أحمد مجاهد عبد الرحمن عبد الله أسوان

2. زكريا عثمان عباس على أسيوط

3. أمين نشأت حامد فرحات أسيوط

4. عصام ثابت صبرة سليمان أسيوط

5. محمود العزب محمد محمود الأقصر

6. محمود يوسف محمد على الأقصر

7. محمد حامد أحمد الشاطر البحر الأحمر

8. ناصر سالم سليم حسن البحر الأحمر

9. محمود صادق حرز الله عبد القوى بنى سويف

10. أحمد فرج على عبد الجواد الجيزة

11. مؤمن إبراهيم فهمى مصطفى الدقهلية

12. عبد الله محمد مصطفى محمد الدقهلية

13. السيد محمد السيد عبد الرحمن الشرقية

14. رضا محمد ولى الدين عبد العاطى حسين الغربيـة

15. صبرى حلمى محمد محمد أبو غياتى الغربيـة

16. حسين عويس محمد حسين الفيوم

17. حسن شعبان سيد أبو بكر الفيوم

18. محمود خليل سيد خليل القاهرة

19. محمد السيد أحمد جمعه القاهرة

20. محمد سويلم محمد جاد القليوبية

21. محمد أنور محمد إسماعيل مرسى مطروح

22. محمد مصطفى عبد الفضيل سالم المنيا

23. أحمد عبد الحميد محمد أحمد الأقصر

24. إسماعيل أحمد على إسماعيل البحر الأحمر

25. ياسر حلمى محمد محمد أبو غياتى الغربيـة

26. إسلام حسن محمد محمد القاهرة

27. ياسر محى الدين محمد الطواب المنوفية

28. ماهر بدر على العراقى المنوفية

وعليهم الحضور يوم الأحد الموافق 25 / 6 /2018م لاستيفاء الأوراق المطلوبة.

ثانيًا: الفائزون بجوائز مالية وهم

1. محمد السيد عبد الغنى أحمد - المنوفية - 1000 جنيه

2. أيمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح جمعه -القليوبية -500 جنيه

3. عبد الله عبده محمد شتيوى -دمياط -500 جنيه

4. عادل عبد الله توفيق الدسوقى -الغربية -500 جنيه

5. كمال ناصر أحمد ناصر -سوهاج -500 جنيه

6. رمضان عوض محمد جاد الحق -دمياط -500 جنيه