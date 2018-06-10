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الأرصاد: غدا انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأحد، 10 يونيو 2018 11:38 ص
الأرصاد: غدا انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة حاله الطقس
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين انخفاض تدريجى فى درجات  الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد والوجة البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 37  والصغرى 24 ، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 28  والصغرى 21 درجة.

 

 


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