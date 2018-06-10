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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة ..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأحد، 10 يونيو 2018 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة ..والعظمى بالقاهرة 40 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

 

الصغرى العظمى

القاهرة 25 40

وسط الدلتا 24 39

الإسكندرية 25 30

بلطيم 24 30

مطروح 20 28

السلوم 22 30

سيوة 20 41

بورسعيد 24 31

دمياط 23 31

العريش 21 34

رفح 20 33

الإسماعيلية 23 40

السويس 23 40

رأس سدر 24 36

نخل 14 38

نويبع 28 37

طابا 23 38

كاترين 17 30

الطور 25 36

شرم الشيخ 30 39

الغردقة 29 39

مرسى علم 30 37

الفيوم 24 41

بنى سويف 24 41

المنيا 24 42

أسيوط 23 43

سوهاج 25 43

قنا 27 44

الأقصر 30 44

أسوان 31 45

أبوسمبل 29 44

الوادى الجديد 29 44

شلاتين 28 38

ابو رماد 29 37

راس حدربة 30 35

حلايب 30 34

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 42

المدينة 29 45

الرياض 29 43

المنامة 34 41

أبوظبى 32 41

الدوحة 33 44

الكويت 30 46

دمشق 16 36

بيروت 23 30

عمان 17 33

القدس 18 30

غزة 23 31

بغداد 28 42

مسقط 32 36

صنعاء 17 30

الخرطوم 31 44

طرابلس 24 31

تونس 21 36

الجزائر 16 21

الرباط 13 21

نواكشوط 23 34

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 17 32

اسطنبول 20 26

اسلام اباد 27 36

نيودلهى 30 38

جاكرتا 25 33

بكين 17 27

كوالامبور 25 35

طوكيو 18 21

أثينا 22 30

روما 16 29

باريس 17 24

مدريد 11 21

برلين 17 29

لندن 12 23

مونتريال 10 22

موسكو 07 15

نيويورك 16 29

واشنطن 17 25

 

 

 


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