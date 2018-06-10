"الآثار" توضح فلسفة اختيار شعار المتحف المصرى الكبير

كتب أحمد منصور

قالت وزارة الآثار، إنه تم اليوم على هامش المؤتمر الصحفى للإعلان عن دعوة الشركات التحالفات المصرية والدولية للتأهيل المسبق لإدارة خدمات وتشغيل المتحف المصرى الكبير، الكشف عن الشعار (اللوجو) الجديد للمتحف والذى تم استلهامه من تخطيط المتحف وعمارته والبيئة المحيطة به.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصرى الكبير، أن الشعار يمثل التخطيط الأفقى الفريد المميز للمتحف المصري الكبير الذى تنفرج جوانبه لتطل على أهرامات الجيزة. ويأخذ الشعار اللون البرتقالى الدافئ المبهج الذى يعكس اللون الذى تضفيه الشمس على هضبة الأهرامات ساعة المغيب.

وأشار إلى أنه تم كتابة اسم المتحف المصرى الكبير تأتى بخط عربى إنسيابى مستلهم من الكثبان والتلال الرملية للبيئة المحيطة حيث تم مراعاة أن يكون الشكل الهندسي المستخدم في الشعار بسيط أسوة بشعارات المتاحف الكبرى في العالم.

وأكد د. توفيق أن تصميم الشعار كان ضمن نطاق أعمال شركة تصميم العرض المتحفي الألمانية "اتيلييه بروكنر" والتي كانت قد فازت من خلال طرح عالمي شاركت فيه 12 شركة من 8 دول بمهمة تصميم العرض المتحفي لقاعات المرحلة الأولى للمتحف. واستغرق إعداد مقترحات الشعار ات عدة أشهر حيث قامت لجنة متخصصة تضم قامات جامعية مصرية رفيعة باختيار هذا الشعار من ضمن مقترحات عديدة حيث يبرز تفرد تخطيط المتحف كما أن بساطة تصميمه وانسيابيته تسمح باستغلاله بشكل واسع ومتنوع في الترويج والتسويق للمتحف المصري الكبير.