استطلاع: الإسرائيليون واليهود الأمريكيون منقسمون بشدة حول ترامب

واشنطن (أ ش أ)

كشف استطلاع للرأى أجرته اللجنة اليهودية الأمريكية أن الإسرائيليين واليهود الأمريكيين منقسمون بشدة حول القضايا المتعلقة بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأوضح الاستطلاع - الذى نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الأحد، أن أكثر من 3 أرباع اليهود الإسرائيليين الذين شملهم الاستطلاع موافقون على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية فى ظل ترامب، بينما وافق فقط 34% من اليهود الأمريكيين.

وعبر 57% من اليهود الأمريكيين عن عدم موافقتهم على معالجة ترامب للعلاقات الأمريكية - الإسرائيلية، وقال 10% فقط من اليهود الإسرائيليين نفس الشئ.

كما كشف الاستطلاع عن انقسام كبير بين الإسرائيليين واليهود الأمريكيين حول انتقال السفارة الأمريكية إلى القدس، حيث قال 85% من اليهود الإسرائيليين إنهم يؤيدون نقل السفارة، فى حين قال 46% من اليهود الأمريكيين نفس الشىء.

وجاء الاستطلاع بعد شهر من افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس التى أثارت احتجاجات جماهيرية من الجانب الفلسطينى الذين يؤمنون بأن القدس عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة فى المستقبل.

وقُتل عشرات الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية فى المظاهرات المرتبطة بفتح السفارة، كما تسبب نقل السفارة فى حدوث شرخ كبير بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولى.

وأجرى استطلاع اللجنة اليهودية الأمريكية حول الرأى العام الإسرائيلى اليهودى فى مايو على ألف يهودى إسرائيلى فوق سن 18 سنة، بهامش خطأ يبلغ 3.1% أو أكثر. وتم إجراء استطلاع للرأى العام اليهودى فى الولايات المتحدة فى الفترة من 18 أبريل إلى 10 مايو من بين ألف وواحد من اليهود الأمريكيين فوق سن 18 عامًا، مع هامش خطأ يبلغ 3.9%.