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إنذاران لنقيب المحامين للمطالبة بفصل عضو مجلس نقابة جنوب القاهرة الفرعية

الأحد، 10 يونيو 2018 07:00 ص
إنذاران لنقيب المحامين للمطالبة بفصل عضو مجلس نقابة جنوب القاهرة الفرعية نقابة المحامين - أرشيفية
كتب- أحمد متولي
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أقام كل من مصطفى شعبان، ومحمد عبد المجيد، المحاميان، بصفتهما وكيلين عن المحامية صفية عبد السلام عطية عبد العزيز، إنذارين لكل من نقيب المحامين ونقيب المحامين بنقابة جنوب القاهرة الفرعية، يطالبان فيه بضرورة إعلان شغر مكان عضوية نقابة محامى جنوب القاهرة الفرعية عن محكمة الدرب الأحمر.

وذكرا فى إنذارهما أن المحامية صفية عبد السلام عطية، عضو بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، ومقيدة تحت رقم 239493 استئناف وعضو الجمعية العمومية لنقابة محامين جنوب القاهرة الفرعية عن محكمة الدرب الأحمر الجزئية، ومسددة كافة الرسوم النقابية وتحمل بطاقة عضوية نقابة المحامين لعام 2018.

وأوضحا أن محمد ع مقيد بجدول نقابة المحامين العام على درجة استئناف ويحمل رقم قيد 60362 نقابة المحامين، ويتولى حاليا منصب وكيل نقابة المحامين الفرعية بجنوب القاهرة وعضو لجنة الشكاوى بالنقابة الفرعية عن جزئية الدرب الأحمر (وهى ذات الجزئية التى تنتمى الطالبة لعضوية جمعيتها العومومية)، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حيث إن "محمد ع" صدر ضده حكم نهائى من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة فى القضية رقم ٥٤٩ لسنة ٢٠١١ جنايات الويلى والمقيدة برقم 18 لسنة 2011 كلى غرب القاهرة، بالحبس سنة فى قضية تزوير بمحررات رسمية، وأصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ بعدم اتخاذه إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبالتالى أضحى قيد محمد ع بنقابة المحامين باطلا وذلك لسقوط قيده بقوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك.


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