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إصابة 7 جنود فى تفجير انتحارى لسيارة ملغومة بالصومال

الأحد، 10 يونيو 2018 05:00 ص
إصابة 7 جنود فى تفجير انتحارى لسيارة ملغومة بالصومال عناصر من الجيش الصومالى
مقديشو (رويترز)
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قال مسئول عسكرى، إن 7 جنود أصيبوا فى تفجير انتحارى لسيارة ملغومة عند قاعدة عسكرية فى الصومال فى ساعة متأخرة، من مساء السبت وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.

وتقاتل حركة الشباب للإطاحة بالحكومة الصومالية المركزية المدعومة من الغرب وفرض حكمها القائم على تفسيرها المتشدد للشريعة، وقال الرائد حسين على الضابط بالجيش الصومالى لرويترز إن الهجوم وقع عند قاعدة عسكرية تقع خارج بلدة كيسمايو مباشرة فى جنوب الصومال.

وقال علي" أطلقنا النار على السيارة الملغومة التى كان يقودها انتحارى قبل دخولها القاعدة. انفجرت خارج القاعدة. لم يصب سوى سبعة جنود صوماليين".

ووقع الهجوم على نفس القاعدة التى قُتل فيها جندى أمريكى فى هجوم وقع فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن هجوم يوم السبت وقالت إنها قتلت 40 جنديا صوماليا، وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للشباب لرويترز "قتلنا 40 جنديا صوماليا فى القاعدة".

 

 


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سيارة ملغومة

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