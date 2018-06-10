إديها مانجو.. أفضل علاج للإمساك ومشاكل الجهاز الهضمى لاحتوائها على الألياف

كتبت أمل علام

كشف الدكتور سعيد شلبى، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بالمركز القومى للبحوث، أن المانجو مفيدة فى علاج الإمساك لاحتوائها على نسبة كبيرة من الألياف، موضحا أن هذه الألياف تساعد الجهاز الهضمى فى عملية الهضم، وفى حركة الجهاز الهضمى، كما تحتوى على بعض المواد الملينة التى تساعد فى ليونة الجهاز الهضمى، مما يجنب حدوث الإمساك فى المرضى الذين يعانون من الإمساك المزمن.



المانجو تحتوى على الألياف

وحذر شلبى، مرضى الكلى من تناولها بكميات كبيرة لاحتوائها على بعض أملاح الأجزيلات، التى تساعد على تكوين حصوات صغيرة بالجهاز البولى إذا ما تم تناولها بكميات كبيرة، ونظرا لاحتوائها على نسبة مرتفعة من السكريات فيمكن أن تساعد قى زيادة الوزن، كما أنها يمكن أن تساعد فى رفع مستوى سكر الدم فى المرضى الذين يعانون من مرض السكر، ولهذا تعتبر المانجو غير مناسبة بكميات كبيرة فى مرضى السكر، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، ولكن تناول ثمرة واحدة فى اليوم يعتبر آمن على هؤلاء المرضى.

ونشرت صحيفة" ديلى ميل" البريطانية دراسة أجريت مؤخرا عن فوائد المانجو، مؤكدة على أن المانجو أفضل علاج لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمى عن العديد من الأطعمة الأخرى الغنية بالألياف، موضحة أن واحد من كل 5 بالغين يعانى من أمراض مزمنة بالجهاز الهضمى.

وأضافت الصحيفة، أن المانجو تحتوى على كل من الألياف والمواد المغذية التى تسمى "بوليفينول"، لعلاج الإمساك والتهاب الأمعاء بشكل أكثر فعالية الأطعمة الأخرى المحتوية على الألياف.



المانجو أفضل من الأطعمة الأخرى الغنية بالألياف

وأكدت الدراسة التى استمرت لمدة 4 أسابيع أنه تم تقسيم 36 رجلا وامرأة مصابين بالإمساك المزمن إلى مجموعتين: "الأولى تعطى جرعة يومية من 300 جرام من المانجو، أو ما يقرب من ثمرة واحدة، والأخرى كمية معادلة من الألياف، وبصرف النظر عن هذا ظلت حميتهم ثابتة من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، والألياف، والبروتين، والدهون، ونهاية الشهر، أظهر كلا المجموعتين انخفاض فى حالات الإمساك، ولكن وجد أن المانجو أكثر فعالية فى تخفيف الأعراض من الألياف وحدها.

وقالت الصحيفة، إن المانجو ساعدت أيضا على تحسين تكوين البكتيريا فى الأمعاء، وتخفيف الالتهاب.



المانجو

وأكدت البروفيسورة سوزان ميرتنز تالكوت، من جامعة تكساس، على أن الألياف والمسهلات يمكن أن تعالج الإمساك بشكل فعال لكنها لا تعالج الأعراض الأخرى مثل الالتهاب، مضيفة: "تؤكد النتائج التى توصلنا إليها بأن المانجو تقدم ميزة عن مكملات الألياف"،وقد تم نشر الدراسة فى دورية Molecular Nutrition & Food Research..

من جانبها قالت الدكتورة سامية عبد الوهاب أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، إن المانجو تحتوى أيضا على مواد مضادات للأكسدة تحافظ على سلامة الأنسجة والخلايا .