video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 03:27 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

أوبزرفر: الدنمارك تتبنى موقف يمينى من الهجرة والمسلمون يشعرون بأنهم محاصرون

الأحد، 10 يونيو 2018 02:23 م
أوبزرفر: الدنمارك تتبنى موقف يمينى من الهجرة والمسلمون يشعرون بأنهم محاصرون النقاب - أرشيفية
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
اهتمت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية بتسليط الضوء على تنامى المد اليمينى فى الدنمارك وتأثير ذلك على المهاجرين والمسلمين، وقالت إن السنوات الأخيرة شهدت عداء متزايدا تجاه الأجانب فى الوقت الذى تغيرت فيه نغمة مناقشة ملف الهجرة فى البلاد. 
 
 
وأوضحت أن صعود حزب الشعب الدنمركى اليمينى المناهض للمهاجرين أدى إلى تحول المواقف الراديكالية إلى تيار سائد فى البلاد، مشيرة إلى أن السكان المسلمون فى البلاد على وجه الخصوص يشعرون أنهم محاصرون. وفى وقت سابق من هذا الشهر، أقر النواب الدنمركيون قانونًا يحظر البرقع فى الواقع. ويفرض القانون يفرض غرامة قدرها 10000 كرونة على المتهمين المذنبين.
 
 
وفى خطوة أخرى استقبلها مسلمون الدنمارك بضيق، حاز اقتراح مواطن بحظر ختان الصبية على 50000 توقيع، مما يعنى أن الاقتراح سيصوت عليه البرلمان، وربما ينتهى الأمر بمشروع قانون يجرم الختان.
 
 
قد وصفت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطى، ميتى فريدريكسن ، الإسلام بأنه حاجز أمام الاندماج، وقالت إن بعض المسلمين "لا يحترمون النظام القضائى الدنماركى" ، وأن بعض النساء المسلمات يرفضن العمل لأسباب دينية، وأن الفتيات المسلمات يخضعن للرقابة الاجتماعية". كما دعت إلى إغلاق جميع المدارس الإسلامية فى البلاد.
 
 
وقال سياسي محلي في الحزب الليبرالي الاجتماعي الموالي للهجرة إنه يخشى نتيجة الخطاب المعادى للإسلام، معتبرا أن قانون حظر النقاب صدر بحق 40 سيدة فقط ترتديه، قائلا: "حكومتنا تصدر قوانين من أجل 40 شخصا فقط! وستكون هذه النساء الـ40 محاصرات فى منازلهن من الصباح إلى المساء. هل يساعد ذلك تلك الأحزاب؟ لا. لا يساعد."
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدنمارك تقترح حظر النقاب والبرقع فى الأماكن العامة

جاستن ترودو تعليقا على حظر النقاب بـ"كيبيك": ليس من شأننا تحديد ملابس النساء

الدنمارك

اخبار العالم

حظر النقاب

اسلاموفوبيا

الاسلاموفوبيا فى الغرب




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة