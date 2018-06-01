وزير القوى العاملة يبحث أوضاع العمالة المصرية بالإمارات والربط الإلكترونى

كتب محمود راغب

بحث وزير القوي العاملة، محمد سعفان، خلال لقائه ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة ، على هامش أعمال الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة بجنيف، أوضاع العمالة المصرية بالإمارات، والعمل على حل مشاكلهم مع أصحاب الأعمال بالطرق الودية ، فضلا عن تنفيذ منظومة الربط الالكتروني بين الوزارتين، مما يسهم فى توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية.

في بداية اللقاء أعرب "سعفان" عن تقديره لكل الجهود التى تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى دعم مصر ، والوقوف بجانبها، مشيدا بالعلاقات المتميزة في ظل القيادة الرشيدة للبلدين، منوها إلي أن الأمارات هي الدولة العربية الوحيدة الأقل في مشاكل العمالة.

ومن جانبه عبر "الهاملي" عن أن مصر شريك رئيسي لدولة الأمارات ، معبرا عن اعتزازه وفخر دولته بذلك.

كما بحث الوزيران تنفيذ منظومة الربط الالكتروني بين الوزارتين، مما يسهم فى توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية، واستقدام العمالة التى تحتاجها الشركات والمنشآت من خلال الربط بالاتفاق مع مكتب التمثيل العمالى المصرى بالسفارة في أبوظبي دون تدخل السماسرة، من خلال عقود العمل التى سيصدق عليها الكترونيا من وزارة القوى العاملة مما يضمن حقوق العمال.

ورحب "الهاملي" بمنظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، مقترحا ترشيح فنيين من وزارتي العمل بالبلدين للعمل علي دراسة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ، معربا عن تقدير بلاده لأداء العمالة المصرية، وأثني على التزامهم بقوانين بلاده.