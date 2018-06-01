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نيو مكسيكو الأمريكية تغلق غابة عامة بسبب الجفاف وخطر الحرائق

الجمعة، 01 يونيو 2018 09:32 ص
نيو مكسيكو الأمريكية تغلق غابة عامة بسبب الجفاف وخطر الحرائق حرائق - أرشيفية
(رويترز)
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قالت إدارة الغابات الأمريكية إنها اتخذت قرارا بإغلاق غابة عامة مساحتها 1.6 مليون فدان فى ولاية نيو مكسيكو لأجل غير مسمى بسبب خطر اندلاع حرائق نتيجة موجة جفاف طويلة فى المنطقة.

وقالت إدارة الغابات فى بيان أمس الخميس إن القرار يحظر جميع الأنشطة الترفيهية فى غابة (سانتا فى) العامة بدء من اليوم الجمعة، ويمنع الزوار من دخول المناطق البرية ومناطق التخييم والطرق داخل الغابة حتى يزول الجفاف.

وأضافت أن المنطقة الوحيدة المستثناة من الحظر هى ممر نهر ريو تشاما الممتد عبر الغابة.

وحظر المسؤولون إشعال النيران فى المخيمات فى أوائل مايو أيار بسبب الأجواء الجافة لكن العاملين رصدوا فى الأسابيع الأخيرة 120 نارا مشتعلة بمخيمات كانت خالية فى ذلك الوقت، منها 84 على الأقل خلال عطلة يوم الذكرى فى مطلع الأسبوع، وهو توقيت بدء موسم السفر الصيفى.

وقال المشرف على الغابة جيمس ميلوناس "عدم الامتثال على نطاق واسع" للحظر المفروض على نيران المخيمات دفع المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا.

وقال ميلوناس فى بيان "فى ظل الظروف الراهنة يمكن أن تتسبب نيران مخيمات مهجورة فى حريق هائل، ونحن لن نجازف بالموارد الطبيعية والثقافية الواقعة تحت حمايتنا ورعايتنا".

ووفقا لمؤشر مراقبة الجفاف التابع لوزارة الزراعة، تمتد الغابة المترامية الأطراف، المعروفة بوديانها الخلابة وقممها الجبلية، عبر ست مقاطعات فى نيو مكسيكو التى تشهد مواسم جفاف شديدة أو استثنائية.

 


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