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"منظمة التحرير الفلسطينية": 83 شهيدا سقطوا برصاص الاحتلال مايو الماضى

الجمعة، 01 يونيو 2018 01:15 م
"منظمة التحرير الفلسطينية": 83 شهيدا سقطوا برصاص الاحتلال مايو الماضى مسيرة العودة الكبرى فى غزة
كتب : أحمد جمعة
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قال مركز عبد الله الحورانى للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن 83 شهيدا ارتقوا على أيدى قوات الاحتلال الاسرائيلى فى الضفة الغربية وقطاع غزة من بينهم 10 أطفال خلال الشهر الماضى.

وأوضح المركز، فى تقريره الشهرى حول أبرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى خلال شهر مايو من العام 2018، والذى أصدره، اليوم الجمعة، أن ارتفاعاً كبيراً فى عدد الشهداء والجرحى طرأ خلال الشهر الماضى بسبب نقل السفارة الأمريكية للقدس الذى تصادف أيضاً مع الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطينى.

وقال المركز أن 83 شهيدا ارتقوا على أيدى قوات الاحتلال الاسرائيلى فى الضفة الغربية وقطاع غزة من بينهم 10 أطفال خلال الشهر الماضى، ومن بين الشهداء 79 مواطناً قتلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة خلال مسيرات العودة السلمية، و4 شهداء فى الضفة الغربية والقدس، فيما لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلى تحتجز فى ثلاجاتها جثامين 23 شهيداً من الضفة الغربية وقطاع غزة.


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