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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة بسبب "حمار" بالشرقية

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:21 م
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة بسبب "حمار" بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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لقى شخص مصرعه فيما أصيب 3 آخرين، فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية تل حوين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بسبب تبول حمار أمام منزل أحد العائلتين، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق للتحقيق برئاسة محمد علام، مدير نيابة المركز، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الزقازيق، بنشوب مشاجرة بقرية تل حوين بدائرة المركز.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلة الجزارين، وعائلة وهدان، بسبب تبول حمار أمام منزل أحد الطرفين، وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها الأسلحة النارية، وأسفر ذلك عن مقتل أحد أفراد العائلتين وإصابة 3 آخرين إصابات بالغة، وتم تحويلهم إلى مستشفى الأحرار.

وبالعرض على النيابة، قررت انتداب الطب الشرعى، لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار المتهمين.

 

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