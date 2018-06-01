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قرقاش: بعد مرور سنة على أزمة قطر..تويتر السعودية هزم الجزيرة

الجمعة، 01 يونيو 2018 11:23 ص
قرقاش: بعد مرور سنة على أزمة قطر..تويتر السعودية هزم الجزيرة أنور قرقاش
كتب محمد تهامى زكى
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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن الملخص الإعلامى بعد مرور عام على مقاطعة الرباعى العربى لقطر، يتمثل بأن تويتر السعودى ألحق الهزيمة بقناة الجزيرة القطرية خلال هذه المدة.

وكتب قرقاش عبر حسابه على تويتر: "الملخص الإعلامى لمرور سنة على أزمة قطر أن تويتر السعودى هزم الجزيرة، صوتك أقوى وأوضح حين تدافع عن وطنك".

قرقاش عبر تويتر
قرقاش عبر تويتر

 

يذكر أنه فى الخامس من يونيو لجارى، تمر الذكرى الأولى على مقاطعة الرباعى العربى مصر والسعودية والإمارات والبحرين لدولة قطر، بعد إدانتها فى التورط بالإرهاب حول العالم.

 


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