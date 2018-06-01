فيديو.. "الصحة العالمية": التدخين يدمر القلب ويقتل حوالى 7ملايين شخص سنويا

كتبت أمل علام

​قالت " ذا صن" البريطانية فى تقرير لها، بمناسبة اليوم العالمى للامتناع عن التدخين، أن أمراض القلب تقتل أكثر من أى مرض آخر فى العالم، ويتسبب التدخين فى حوالى 17 % من الوفيات الناتجة عن أمراض القلب.

وأضاف التقرير، أنه يمكن أن يكون الدخان غير المباشر بنفس خطورة التدخين، ويعتبر التبغ هو أيضًا السبب الرئيسى الثانى لأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

وأكد التقرير، أن هذه العادة مسئولة عن 7 ملايين وفاة كل عام، حتى لو لم تكن مدخنا فإنك لا تزال فى خطر، كما أن التنفس فى دخان السجائر غير المباشر يزيد أيضًا من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ويهدف اليوم العالمى للامتناع عن التدخين إلى زيادة الوعى بعلاقة التدخين بأمراض القلب، بما فى ذلك بالنسبة لأولئك الذين يتعرضون للدخان السلبى.

وقال الدكتور تيدروس أدانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يعرف معظم الناس أن تعاطى التبغ يتسبب فى أمراض السرطان والرئة، لكن الكثير من الناس لا يدركون أن التبغ يتسبب أيضًا فى أمراض القلب والسكتة الدماغية، ويعتبر السبب الرئيسى للوفاة فى العالم، مشيرًا إلى أنه فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين، تجذب منظمة الصحة العالمية الانتباه إلى حقيقة أن التبغ لا يسبب السرطان فقط بل إنه يؤثر على القلوب.

وأضاف الدكتور دوغلاس بيتشر، مدير الوقاية من الأمراض غير المعدية لمنظمة الصحة العالمية: "الحكومات لديها السلطة لحماية مواطنيها من المعاناة بلا داع من أمراض القلب".

وتابع: "التدابير التى تقلل المخاطر على صحة القلب الناتجة عن التبغ تشمل جعل جميع الأماكن العامة وأماكن العمل خالية تماما من التدخين، وتشجع استخدام تحذيرات عبوات التبغ التى تثبت المخاطر الصحية المترتبة على التبغ".

فيما قالت الدكتورة سفيتلانا أكسلرود، مدير قسم الأمراض غير المعدية والصحة العقلية فى منظمة الصحة العالمية: "نحن نعرف ما هى السياسات والإجراءات التى يمكن أن تزيد من معدلات الإقلاع عن التدخين، وتمنع الناس من البدء فى استخدام التبغ، وتخفيض الطلب".

وأضافت أنه يجب علينا التغلب على العقبات التى تحول دون تنفيذ تدابير مثل فرض الضرائب، وحظر التسويق ، وتطبيق التغليف البسيط، مشيرًا إلى إن أفضل فرصة لنا للنجاح هى من خلال الوحدة العالمية والعمل القوى المتعدد القطاعات ضد صناعة التبغ.