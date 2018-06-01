فى 15 معلومة.. تعرف على ضوابط ومهام مقدرى درجات امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أيام قليلة وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، حيث أعلنت الوزارة انتهاء كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الامتحانات وأثناء انعقاده،، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة ضوابط ومهام تتعلق بمقدرى الدرجات "اليوم السابع" ينشر أهم وأبرز تلك الضوابط والواجبات للمقدرين والمصححين بكنترولات الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى فى 15 معلومة على النحو التالى:

1ـ ضرورة الإطلاع على شروط لجان تقدير درجات الامتحانات العامة.

2ـ الالتزام بمواعيد الحضور لمقر لجان التقدير المحددة بالأمن صباحا وعدم التأخير إلا بعذر قوى يقبله مشرف تقدير المادة.

3ـ الالتزام بنموذج الإجابة المعد لكل مادة لضمان حسن سير العمل وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

4ـ الالتزام بالسؤال الذى كلف به المقدر مع مراعاة الدقة فى الدرجات التى تم تخصيصها.

5ـ لا يسمح باستخدام أى قلم سوى اللون الأحمر لتقدير الدرجات وكتابة درجة السؤال فى الفراغ الموجود فى نهاية الإجابة داخل كراسة الامتحان "البوكليت" مع التوقيع بجانب الدرجة، وكذا يوقع المراجع على كل سؤال يقوم بمراجعته بالقلم الأزرق وعند إجراء أى تعديل.

6ـ توضع دائرة حمراء على الدرجة الكلية للطالب الراسب ولا توضع دائرة بأى لون حول درجة الطالب الناجح.

7ـ يتم كتابة الدرجة الكلية للسؤال باللغة العربية فى جميع المواد حتى اللغات الأجنبية بجانب الدرجة بالأرقام.

8ـ كتابة درجة الطالب على غلاف كراسة الامتحان فى المكان المخصص لذلك باللغة العربية مع التوقيع وتكون مطابقة لدرجة السؤال داخل كراسة الامتحانات.

9ـ بالنسبة للأسئلة المقالية يتم تقدير جميع الأسئلة التى أجاب عنها الطالب، وإن كانت أكثر مما طلب منه، ويؤخذ بأعلى درجات الأسئلة المطلوب لصالح الطالب

10ـ عند تقدير الأسئلة الموضوعية يتم تقدير الإجابة الأولى ويصرف النظر عن أى إجابات أخرى لنفس السؤال ويكتب عليها مكرر.

11ـ تقدر إجابات الأسئلة التى أجاب عليها الطالب بالقلم الرصاص.

12ـ فى حالة إجابة الطالب على السؤال الواحد فى أكثر من موضوع بكراسة الامتحان تسجل الدرجات الكلية أمام الجزء الأخير من الإجابة على السؤال، ويشار كتابة أن الإجابة لها بقية فى مكان آخر بكراسة الامتحان.

13ـ عدم انصراف رؤساء حجرات التقدير ومشرفة التقدير إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل العمل وتسليم كراسات الامتحان كاملة إلى لجنة النظام والمراقبة.

14ـ كراسة الطالب بين يدى المقدر أمانة، لذا يجب مراعاة الدقة التامة والحذر فى التعامل معها.

15ـ التوقيع فى نموذج توقيعات المقدرين والمراجعين بعد كتابة الاسم رباعياوالوظيفة والمدرسة والإدارة التعليمية التابع لها عضو التقدير بكل دقة.