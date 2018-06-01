صور .. محافظ القليوبية يأمر بإعادة رصف طريق بيجام

كتب محمد حجازى

أمر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتغطية غرفة كابلات تليفونات وإعادة رصف طريق بيجام بعد تلقى شكاوى المواطنين فى مدينة شبرا الخيمة.

وقال محافظ القليوبية فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" ، أنه تم إخطار الشركة المصرية للإتصالات، وتم رفع مقاس الغطاء وتأمين غرفة كابلات التليفونات بغطاء مؤقت حين إحضار الغطاء الجديد، لافتا إلى أنه تم ردم حفرة بطريق بيجام لحين وضع طبقة اسفلتية جديدة .

من جانبه، انتقل المهندس على الهميمى رئيس حى غرب شبرا الخيمة والجهاز المعاون له إلى شارع 15 مايو، لمعاينة غرفة كابلات التليفونات المكشوفة، وإبلاغ الجهات المعنية بالأمر، وتم رفع مقاس الغرفة لعمل غطاء دائم بمواصفات خاصة، لتتحمل وزن السيارات التى تسير عليها .

وأشار رئيس الحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الغرفة تقع فى منتصف طريق 15 مايو، موضحا أن الجهات المعنية قامت أكثر من مرة بتغطية هذه الغرفة بغطاء غير مطابق للمواصفات ولا يتحمل وزن السيارات التى تمر عليها، مما أدى إلى اتلافة وهذا يعرف المواطنين إلى الخطر.

كما قام رئيس الحى بإرسال قطاع الطرق والرصف إلى منطقة بيجام، وقام بردم حفرة بمساحة 3 متر، إثر انفجار ماسورة مياة لحين رصفها بطبقة من الأسفلت.