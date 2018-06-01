video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 07:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور .. محافظ القليوبية يأمر بإعادة رصف طريق بيجام

الجمعة، 01 يونيو 2018 06:27 ص
صور .. محافظ القليوبية يأمر بإعادة رصف طريق بيجام جانب من الحملة
كتب محمد حجازى
إضافة تعليق
أمر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتغطية غرفة كابلات تليفونات وإعادة رصف طريق بيجام بعد تلقى شكاوى المواطنين فى مدينة شبرا الخيمة. 
 
وقال محافظ القليوبية فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" ، أنه تم إخطار الشركة المصرية للإتصالات،  وتم رفع مقاس الغطاء وتأمين غرفة كابلات  التليفونات بغطاء مؤقت حين إحضار الغطاء الجديد، لافتا إلى أنه تم ردم حفرة بطريق بيجام لحين وضع طبقة اسفلتية جديدة .
 
من جانبه، انتقل المهندس على الهميمى رئيس حى غرب شبرا الخيمة والجهاز المعاون له إلى شارع 15 مايو، لمعاينة غرفة كابلات التليفونات المكشوفة، وإبلاغ الجهات المعنية بالأمر، وتم رفع مقاس الغرفة لعمل غطاء دائم بمواصفات خاصة، لتتحمل وزن السيارات التى تسير عليها .
 
وأشار رئيس الحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الغرفة تقع فى منتصف طريق 15 مايو، موضحا أن الجهات المعنية قامت أكثر من مرة بتغطية هذه الغرفة بغطاء غير مطابق للمواصفات ولا يتحمل وزن السيارات التى تمر عليها، مما أدى إلى اتلافة وهذا يعرف المواطنين إلى الخطر.
 
كما قام رئيس الحى بإرسال قطاع الطرق والرصف إلى منطقة بيجام، وقام بردم حفرة بمساحة 3 متر، إثر انفجار ماسورة مياة لحين رصفها بطبقة من الأسفلت. 
 

 


 


 


 


 


 


 


 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يكلف رؤساء المراكز والمدن بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكهلم

اخبار مصر

اخبار المحافظات

القليوبية

محافظة القليوبية

شبراالخيمة

محافظ القليوبية

بيجام

رصف طريق




لا تفوتك
"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة