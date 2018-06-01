video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 01:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. زعيم كوريا الشمالية فى اجتماع مع وزير خارجية روسيا: عازمون على نزع النووى

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:20 ص
صور.. زعيم كوريا الشمالية فى اجتماع مع وزير خارجية روسيا: عازمون على نزع النووى لافروف وكيم
(رويترز)
إضافة تعليق

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليو الجمعة، إن رغبة كوريا الشمالية فى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووى لا تزال "دون تغيير ومتسقة وثابتة".

ونقلت الوكالة الرسمية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قوله فى اجتماع مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الذى يزور الشمال إنه يأمل فى تسوية قضية العلاقات الكورية الأمريكية وقضية نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية على أساس "مرحلة تلو الأخرى".

وذكر التقرير أن كيم ولافروف اتفقا على دعم التبادل والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا حيث اتفقا على عقد قمة ثنائية هذا العام.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

كيم كونج أون ولافروف
كيم كونج أون ولافروف

 

لافروف وكيم
لافروف وكيم

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الخارجية الأمريكى: زعيم كوريا الشمالية يستطيع اتخاذ قرارات جريئة

مسئول يابانى سابق: نهج ترامب مع كوريا الشمالية ينطوى على مخاطرة وينذر بكارثة

ماذا تقول الصحافة العالمية اليوم؟..ترامب طلب ذكر روسيا ضمن أسباب إقالة جيمس كومى..أكثر من نصف أطفال العالم تهدر طفولتهم بسبب الفقر..رئيس مخابرات كوريا الشمالية العسكرية السابق أرفع مسئول يزور أمريكا منذ 20 عاما

كوريا الشمالية

كيم كونج اون

روسيا

السلاح النووي

اخبار كوريا الشمالية




لا تفوتك
محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة