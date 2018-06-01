صور.. زعيم كوريا الشمالية فى اجتماع مع وزير خارجية روسيا: عازمون على نزع النووى

(رويترز)

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليو الجمعة، إن رغبة كوريا الشمالية فى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووى لا تزال "دون تغيير ومتسقة وثابتة".

ونقلت الوكالة الرسمية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قوله فى اجتماع مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الذى يزور الشمال إنه يأمل فى تسوية قضية العلاقات الكورية الأمريكية وقضية نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية على أساس "مرحلة تلو الأخرى".

وذكر التقرير أن كيم ولافروف اتفقا على دعم التبادل والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا حيث اتفقا على عقد قمة ثنائية هذا العام.



جانب من الاجتماع



كيم كونج أون ولافروف