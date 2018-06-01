video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. آلاف الأتراك يحيون الذكرى الثامنة لضحايا هجوم إسرائيل على "أسطول الحرية"

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:25 م
صور.. آلاف الأتراك يحيون الذكرى الثامنة لضحايا هجوم إسرائيل على "أسطول الحرية" مظاهرات فى تركيا
كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
إضافة تعليق

خرجت مظاهرات حاشدة فى شارع الاستقلال بمدينة اسطنبول التركية، اليوم الجمعة، لإحياء الذكرى الثامنة لضحايا سفينة "مافى مرمرة" التركية، التى شاركت فى "أسطول الحرية" المؤلف من 6 سفن، والذى حاول كسر حصار إسرائيل لقطاع غزة نهاية شهر مايو من العام 2010.

وردد آلاف المتظاهرون شعارات منددة بحكومة الاحتلال بسبب التعامل العنيف لقواتها مع أسطول الحرية فى العام 2010، الأمر الذى نتج عنه مقتل 9 وإصابة أكثر من 26 من المتضامنين المشاركين فى الأسطول، الذى شاركت فيه شخصيات كثيرة من 50 دولة، إضافة إلى عدد كبير من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين، كما رفع المتظاهرين فى اسطنبول أعلام تركيا وفلسطين.

ويذكر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قبل التعويضات التى قررتها إسرائيل وتبلغ 20 مليون دولار فقط، لأسر الأتراك التسعة الذين استشهدوا فى هجوم الجيش الإسرائيلى على سفن "أسطول الحرية" فى مايو عام 2010، وذلك فى الوقت الذى رفضت فيه الأسر تلك التعويضات وتقدموا بدعوى قضائية لرفض التعويضات لكونها لا تساوى دماء شهداء أبناءهم اللذين قتلوا غدرا من رصاص قوات الاحتلال، ورغم هذا الاعتراض، إلا أن "أردوغان" وافق على التعويضات من خلال الاتفاق الذى أبرم مع الحكومة الإسرائيلية، ويتم بموجبه وقف أى دعاوى قضائية تقاضى جيش الاحتلال وتطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب وتصدير الغاز الطبيعى إليها.

 

مظاهرة فى تركيا لإحياء ذكرى ضحايا أسطول الحرية
مظاهرة فى تركيا لإحياء ذكرى ضحايا أسطول الحرية

 

مظاهرات منددة بالهجوم الإسرائيلى على أسطول الحرية عام 2010
مظاهرات منددة بالهجوم الإسرائيلى على أسطول الحرية عام 2010

 

مظاهرات ضد قوات الاحتلال فى ذكرى الاعتداء على أسطول الحرية
مظاهرات ضد قوات الاحتلال فى ذكرى الاعتداء على أسطول الحرية

 

إحياء الذكرى الثامنة لاعتداء إسرائيل على أسطول الحرية
إحياء الذكرى الثامنة لاعتداء إسرائيل على أسطول الحرية

 

هتافات ضد إسرائيل فى تركيا خلال ذكرى الاعتداء على أسطول الحرية
هتافات ضد إسرائيل فى تركيا خلال ذكرى الاعتداء على أسطول الحرية

 

مظاهرات تركية لإحياء ذكرى ضحايا أسطول الحرية
مظاهرات تركية لإحياء ذكرى ضحايا أسطول الحرية

 

الأطفال يشاركون فى مظاهرات إحياء ذكرى ضحايا أسطول الحرية
الأطفال يشاركون فى مظاهرات إحياء ذكرى ضحايا أسطول الحرية

 

آلاف الأتراك يرفعون علم فلسطين خلال ذكرى ضحايا أسطول الحرية
آلاف الأتراك يرفعون علم فلسطين خلال ذكرى ضحايا أسطول الحرية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أردوغان سمسار الدم والنار.. الدكتاتور العثمانى تاجر مع الدواعش فى النفط المسروق من سوريا والعراق.. باع أبرياء سفينة "مرمرة" للإسرائيليين بثمن بخس.. ويسرق أموال رجال الأعمال الأتراك بتهمة الانتماء لحركة جولن

أردوغان يبيع دم شعبه.. أوامر بعدم ملاحقة جنود الاحتلال بقضية "مرمرة"

وزير تركى: إسرائيل دفعت 20 مليون دولار تعويضات لأسر ضحايا السفينة مرمرة

تركيا تسقط دعوى ملاحقة 4 ضباط إسرائيليين فى قضية السفينة "مرمرة"

اخبار عالمية

اسطول الحرية

قطاع غزة

اخبار العالم

مظاهرات فى تركيا

الاحتلال الاسرائيلى

اخبار تركيا




لا تفوتك
اليوم السابع يقدم أقوى المراجعات النهائية لمادة اللغة العربية

اليوم السابع يقدم أقوى المراجعات النهائية لمادة اللغة العربية

وزير الإسكان: طرح حجز المرحلة الأولى من وحدات العاصمة الإدارية بعد العيد

وزير الإسكان: طرح حجز المرحلة الأولى من وحدات العاصمة الإدارية بعد العيد

صور.. ملحمة تاريخية فى ذكرى"تحويل مجرى النيل"بحضور عبد الناصر وخرشوف.. مهندسون: استغرقت3 أيام.. والسد العالى جعلنا نستفيد من 151 مليار متر مكعب سنوياً.. ورئيس الهيئة: مياه بحيرة ناصر بمثابة بنك مركزى مصر المائى

صور.. ملحمة تاريخية فى ذكرى"تحويل مجرى النيل"بحضور عبد الناصر وخرشوف.. مهندسون: استغرقت3 أيام.. والسد العالى جعلنا نستفيد من 151 مليار متر مكعب سنوياً.. ورئيس الهيئة: مياه بحيرة ناصر بمثابة بنك مركزى مصر المائى

بشرة خير.. تقرير حكومى: زيادة مساحات القطن 104 ألاف فدان عن العام الماضى.. الزراعة: استمرار تعاقدات "الذهب الأبيض" بـ2700 جنيه للقنطار.. واستمرار مكافحة الآفات لزيادة الإنتاج.. وكفر الشيخ والبحيرة بالمقدمة

بشرة خير.. تقرير حكومى: زيادة مساحات القطن 104 ألاف فدان عن العام الماضى.. الزراعة: استمرار تعاقدات "الذهب الأبيض" بـ2700 جنيه للقنطار.. واستمرار مكافحة الآفات لزيادة الإنتاج.. وكفر الشيخ والبحيرة بالمقدمة

التشكيل المتوقع لمنتخب كولومبيا أمام الفراعنة.. فالكاو فى الهجوم

التشكيل المتوقع لمنتخب كولومبيا أمام الفراعنة.. فالكاو فى الهجوم

مدرب نيجيريا: محمد صلاح يصنع الفارق مع الفراعنة لكن الروح الجماعية أهم

مدرب نيجيريا: محمد صلاح يصنع الفارق مع الفراعنة لكن الروح الجماعية أهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة