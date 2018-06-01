صور.. آلاف الأتراك يحيون الذكرى الثامنة لضحايا هجوم إسرائيل على "أسطول الحرية"

كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

خرجت مظاهرات حاشدة فى شارع الاستقلال بمدينة اسطنبول التركية، اليوم الجمعة، لإحياء الذكرى الثامنة لضحايا سفينة "مافى مرمرة" التركية، التى شاركت فى "أسطول الحرية" المؤلف من 6 سفن، والذى حاول كسر حصار إسرائيل لقطاع غزة نهاية شهر مايو من العام 2010.

وردد آلاف المتظاهرون شعارات منددة بحكومة الاحتلال بسبب التعامل العنيف لقواتها مع أسطول الحرية فى العام 2010، الأمر الذى نتج عنه مقتل 9 وإصابة أكثر من 26 من المتضامنين المشاركين فى الأسطول، الذى شاركت فيه شخصيات كثيرة من 50 دولة، إضافة إلى عدد كبير من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين، كما رفع المتظاهرين فى اسطنبول أعلام تركيا وفلسطين.

ويذكر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قبل التعويضات التى قررتها إسرائيل وتبلغ 20 مليون دولار فقط، لأسر الأتراك التسعة الذين استشهدوا فى هجوم الجيش الإسرائيلى على سفن "أسطول الحرية" فى مايو عام 2010، وذلك فى الوقت الذى رفضت فيه الأسر تلك التعويضات وتقدموا بدعوى قضائية لرفض التعويضات لكونها لا تساوى دماء شهداء أبناءهم اللذين قتلوا غدرا من رصاص قوات الاحتلال، ورغم هذا الاعتراض، إلا أن "أردوغان" وافق على التعويضات من خلال الاتفاق الذى أبرم مع الحكومة الإسرائيلية، ويتم بموجبه وقف أى دعاوى قضائية تقاضى جيش الاحتلال وتطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب وتصدير الغاز الطبيعى إليها.



مظاهرة فى تركيا لإحياء ذكرى ضحايا أسطول الحرية



مظاهرات منددة بالهجوم الإسرائيلى على أسطول الحرية عام 2010



مظاهرات ضد قوات الاحتلال فى ذكرى الاعتداء على أسطول الحرية



إحياء الذكرى الثامنة لاعتداء إسرائيل على أسطول الحرية



هتافات ضد إسرائيل فى تركيا خلال ذكرى الاعتداء على أسطول الحرية



مظاهرات تركية لإحياء ذكرى ضحايا أسطول الحرية



الأطفال يشاركون فى مظاهرات إحياء ذكرى ضحايا أسطول الحرية