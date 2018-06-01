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رئيس "الشرقية للدخان": تراجع التصدير السنوى إلى ليبيا لـ 400 طن حالياً

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:00 ص
رئيس "الشرقية للدخان": تراجع التصدير السنوى إلى ليبيا لـ 400 طن حالياً المحاسب محمد عثمان هارون
كتب عبد الحليم سالم
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قال المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة تواصل استكمال إجراءات استغلال الأصول غير المستغلة بالشركة، وهى عبارة عن 3 قطع أراضى فضاء مساحتها 6 آلاف متر، إضافة إلى 3 مواقع فيها مبانى.

وأوضح أنه يجرى التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاستغلالها سواء بالبيع أو الايجار، أو المشاركة لتعظيم عوائد الشركة خاصة أن أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الحالى بلغت 3.4 مليار جنيه وهى تزيد عن أرباح العام المالى الماضى كله بنحو 500 مليون جنيه.

وأشار هارون، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إلى أن المنافسة خارج مصر قوية للغاية فى السجائر، علاوة على أن الجمارك مرتفعة بغض النظر عن نوع السجائر مما يضعف قدرتنا التنافسية فى الخارج ونسعى لزيادة الصادرات .

وفيما يتعلق بالمعسل الذى تنتجه الشركة، قال إن تراجع الصادرات نتيجة التوترات فى ليبيا وضعف معدلات التصدير للسوق الليبى، مؤكدا أن الشركة كانت تصدر سنويا إلى ليبيا فقط 1500 طن سنويا، تراجع حاليا لـ 400 طن حاليا .

وأكد أن الشركة تسعى إلى إنتاج معسل بنكهات جديدة لغزو السوق الخارجى به الفترة المقبلة، والأمر ما يزال محل دراسة بهدف زيادة أرباح الشركة وتقليل التكاليف، وحول السجائر الإلكتروينة أشار إلى أن الشركة تدرس وضعها، لأنه غير مقبول أن تنتج الشركة سجائر إلكترونية ، وتحقق خسائر كبيرة، لافتا أنه يجرى تحديث 5 خطوط جديدة لزيادة إنتاج السجائر.  

وحول طرح نسبة 4% من أسهم الشركة فى البورصة، أوضح أنه يجرى دراسة ذلك خاصة أن قيمة النسبة تصل لنحو 2.5 مليار جنيه.   

 


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رئيس الشرقية للدخان

محمد عثمان هارون

القابضة الكيماوية

انتاج السجائر

انتاج المعسل




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