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بوتين وولى عهد أبوظبى يوقعان اليوم إعلان شراكة استراتيجية

الجمعة، 01 يونيو 2018 07:49 ص
بوتين وولى عهد أبوظبى يوقعان اليوم إعلان شراكة استراتيجية ولى عهد أبو ظبى وبوتين
وكالات الأنباء
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يوقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إعلان شراكة استراتيجية، حسبما ذكر بيان للمكتب الصحفى فى الكرملين.

وقال بيان الكرملين إن "بوتين سيناقش فى الأول من يونيو مع ولى عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، الذى وصل إلى روسيا فى زيارة عمل قضايا مواصلة بناء التعاون الروسى الإماراتى فى مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، وكذلك القضايا الحالية على جدول الأعمال الدولى والإقليمى.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للإعلان، فسيوقع بوتين وآل نهيان أيضا إعلانا حول الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات، بعدما كان الطرفان قد اتفقا فى أبريل من العام الماضى "على إعطاء العلاقات الروسية الإماراتية طابع شراكة استراتيجية وإعداد إعلان مشترك بهذا الشأن".

ويشار إلى أن العلاقة بين روسيا والإمارات تتميز بمستوى عالٍ من الحوار السياسى والزيارات المتبادلة  منذ سبتمبر 2007، وبالكاد تجاوز حجم التبادل التجارى بين روسيا والإمارات فى عام 2010 مليار دولار، وفى 2015 تجاوز 3.7 مليار دولار.

وفى عام 2013، تم الإعلان عن إنشاء صندوق استثمارى مشترك بين الإدارة المالية لأبوظبى وصندوق الاستثمار الروسى المباشر فى مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي. وتم منذ العام 1994 تأسيس لجنة حكومية للتعاون الدولى بين روسيا والإمارات فى مجال التجارة والتعاون الاقتصادى والفنى، ومنذ سبتمبر 2005، بدأ مجلس الأعمال الروسى الإماراتى عمله.

كما أن التعاون العسكرى التقنى يتطور بين البلدين باضطراد، ففى الفترة من العام 2000 إلى 2014، تلقت الإمارات العربية المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 714 مليون دولار من منتجات وزارة الدفاع الروسية.

 


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