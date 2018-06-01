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باكستان: كبير القضاة السابق يؤدى اليمين رئيسا مؤقتا للوزراء

الجمعة، 01 يونيو 2018 11:22 ص
باكستان: كبير القضاة السابق يؤدى اليمين رئيسا مؤقتا للوزراء رئيس وزراء باكستان نواز شريف
إسلام آباد (أ ش أ)
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حلف كبير القضاة السابق فى باكستان ناصر الملك اليوم الجمعة، اليمين رئيسا مؤقتا للوزراء.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" نيوز الإخبارية الأمريكية أن الملك سيترأس الحكومة بشكل مؤقت إلى حين ظهور نتيجة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها فى 25 من شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن الملك أدى اليمين أمام الرئيس الباكستانى ممنون حسين بحضور عدد من القيادات السياسية والعسكرية.

وستكون وظيفة ناصر الملك الأساسية هى الإشراف على الانتخابات فى يوليو المقبل، ويبدأ المرشحون اعتبارا من يوم الأحد المقبل بتقديم ترشيحاتهم للجمعية الوطنية والمجالس الإقليمية حيث سيكون لديهم حتى يوم 6 من يونيو الجارى للتسجيل.

ويحظى الملك بترحيب جميع الأحزاب والشخصيات السياسية تقريبا لرئاسة الوزراء بشكل مؤقت، بما فى ذلك زعيم المعارضة ونجم الكريكيت السابق عمران خان الذى يطمح فى أن يكون رئيس الوزراء القادم لباكستان بعد انتخابات يوليو المقبل.

 


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