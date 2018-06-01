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النيابة تأمر بحبس "الفنان" 4 أيام لحيازته 40 قرص ترامادول فى المرج

الجمعة، 01 يونيو 2018 11:00 ص
النيابة تأمر بحبس "الفنان" 4 أيام لحيازته 40 قرص ترامادول فى المرج ترامادول - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة المرج، برئاسة المستشار أحمد شديد، بحبس المتهم "أحمد .م" الشهير بـ"الفنان"، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الترامادول.

تعود الواقعة لنجاح المقدم عصام رضا من مباحث قسم المرج، فى القبض على "أحمد . م.ا" الشهير بـ"الفنان" 33 عاما عاطل، مقيم بشارع إبراهيم الفقى بالمرج، وبحوزته 40 قرصا من جوهر مخدر "الترامادول" بقصد الاتجار، بالإضافة لمبلغ 175 جنيها من متحصلات البيع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم لنيابة المرج، برئاسة المستشار أحمد شديد، التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


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