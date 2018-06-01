الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32

أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

وسط الدلتا 21 31

الإسكندرية 22 28

بلطيم 21 29

مطروح 19 27

السلوم 17 26

سيوة 21 35

بورسعيد 23 27

دمياط 22 27

العريش 18 28

رفح 18 28

الإسماعيلية 20 32

السويس 21 32

رأس سدر 23 32

نخل 16 31

نويبع 24 34

طابا 20 32

كاترين 16 27

الطور 23 36

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 25 35

مرسى علم 25 33

الفيوم 21 32

بني سويف 21 32

المنيا 18 33

أسيوط 23 33

سوهاج 24 34

قنا 24 36

الأقصر 24 37

أسوان 26 39

أبوسمبل 24 38

الوادي الجديد 23 38

شلاتين 25 36

أبو رماد 27 35

رأس حدربة 28 34

حلايب 28 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 43

المدينة 25 40

الرياض 31 42

المنامة 31 41

أبوظبي 32 42

الدوحة 32 42

الكويت 29 42

دمشق 13 28

بيروت 21 26

عمان 14 26

القدس 14 22

غزة 19 27

بغداد 26 40

مسقط 31 39

صنعاء 14 27

الخرطوم 27 42

طرابلس 23 31

تونس 20 32

الجزائر 19 22

الرباط 13 21

نواكشوط 23 38

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 27

اسطنبول 16 24

إسلام آباد 28 44

نيودلهي 31 42

جاكرتا 23 32

بكين 22 35

كوالامبور 22 33

طوكيو 18 27

أثينا 19 31

روما 15 28

باريس 13 24

مدريد 13 22

برلين 17 26

لندن 13 23

مونتريال 12 24

موسكو 13 23

نيويورك 18 28

واشنطن 20 30