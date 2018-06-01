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الجمعة، 01 يونيو 2018 12:31 ص
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استنفاد رصيد شهادات إيداع "أوراسكوم للاتصالات" و"إيديتا" و"ليسيكو"

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:00 ص
استنفاد رصيد شهادات إيداع "أوراسكوم للاتصالات" و"إيديتا" و"ليسيكو" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى، عن استنفاد شركات أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وايديتا للصناعات الغذائية وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.
 
 
وبلغ رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركة بالم هيلز 465.191 مليون شهادة، وشركة باكين 3.624 مليون شهادة، والمجموعة المالية هيرميس 137.127 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى عند 2167 شهادة، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير 324.459 مليون شهادة.
 
وبلغ رصيد شهادات إيداع دولية شركة السويس للأسمنت 42.774 مليون شهادة،  شركة "جى بى أوتو" 280.903 مليون شهادة، وشركة نعيم القابضة 57.719 مليون شهادة، حديد عز 129.482 مليون شهادة، وشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 166.671 مليون شهادة، وعامر جروب عند 1505.72 مليون شهادة.
 

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