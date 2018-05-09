video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه القناه تزيل الخطوط المخالفة بالأراضى الزراعية بالسويس

الأربعاء، 09 مايو 2018 11:58 ص
مياه القناه تزيل الخطوط المخالفة بالأراضى الزراعية بالسويس جانب من الأعمال
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أعلن المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه ، أن إدارة المخالفات بقطاع مياه السويس قامت بإزالة خطوط المياة الخلسة بالأراضي الزراعية بقريه العمدة ، وكذلك التعدى على الخطوط العموميه للمياة بمنطقة عمر بن الخطاب بالتعاون مع أهالى المنطقة وفريق عمل الشركة .

وأشار عزب فى بيان له اليوم ، أن الهدف من ذلك هو تفعيل دور إدارة المخالفات فى القطاعات الثلاثة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، للحفاظ على مقدرات الشركة، ومواجهة المتعدين على الخطوط والمتسببين فى زيادة كميات الفاقد من كميات المياه المنتجة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مياه القناة تنظم ورشة توعية بترشيد مياه الشرب بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مياه القناه

اخبار مياه القناه

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة