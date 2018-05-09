مياه القناه تزيل الخطوط المخالفة بالأراضى الزراعية بالسويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه ، أن إدارة المخالفات بقطاع مياه السويس قامت بإزالة خطوط المياة الخلسة بالأراضي الزراعية بقريه العمدة ، وكذلك التعدى على الخطوط العموميه للمياة بمنطقة عمر بن الخطاب بالتعاون مع أهالى المنطقة وفريق عمل الشركة .

وأشار عزب فى بيان له اليوم ، أن الهدف من ذلك هو تفعيل دور إدارة المخالفات فى القطاعات الثلاثة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، للحفاظ على مقدرات الشركة، ومواجهة المتعدين على الخطوط والمتسببين فى زيادة كميات الفاقد من كميات المياه المنتجة.