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الأربعاء، 09 مايو 2018 07:47 م
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محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الإنشائية للكورنيش الجديد على قناة الاتصال

الأربعاء، 09 مايو 2018 06:45 م
محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الإنشائية للكورنيش الجديد على قناة الاتصال جانب من جولة المحافظ
بورسعيد – محمد فرج
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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الأعمال الإنشائية للكورنيش الجديد المزمع إقامتة على قناة الإتصال والذى يدعم الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة المحيطة بالسوق الجديد للملابس المستعملة المجاور للكورنيش.

 

ومن جانبه شدد الغضبان، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر لإنشاء الكورنيش البالغ طولة حوالى 3 كيلو مترات، والتى سيتم إنشاؤه على مرحلتين الأولى بطول 600 متر، والثانية استكمال الكورنيش بأكملة تمهيدا لافتتاح المرحلة الأولى قبل افتتاح سوق الملابس الجديد فى فبراير من العام القادم.

 
وقال محافظ بورسعيد، خلال تصريحات صحفية، إن الكورنيش الجديد يضم عدد من الخدمات التى تجعل منه مزار سياحى لأبناء المدينة وزوارها فضلا أنه سيضيف سياحية جديدة لأول مرة من خلالة تعظيم استغلال الموقع الفريد لتكون المنطقة هى أول واجهة سياحية تقابل زاور بورسعيد القادمين من طريق الإسماعيلية.


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