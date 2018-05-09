قوات الجيش اليمنى تتقدم فى مديرية حيران بحجة

كتبت إيمان حنا

حققت قوات الجيش اليمنى مسنودة بالتحالف العربي، الثلاثاء، تقدماً جديدًا في مديرية حيران بمحافظة حجة، بعد نجاحها فى استعادة مديرية ميدى بالكامل خلال الأيام الماضية.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني تخوض معارك ضارية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية لليوم الثالث على التوالي، تمكنت خلالها من تأمين مديرية ميدي بالكامل، والتقدم في مديرية حيران، وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات.

وأضاف المصدر بأن هذ التقدم أتى بإسناد مباشر من طيران ومدفعية التحالف العربي، وأن المعارك المتواصلة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى والأسرى من المليشيات الانقلابية، إلى جانب خسائرها الكبيرة في المعدات القتالية.