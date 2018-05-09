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صور.. محافظ الأقصر يستقبل مدير برنامج الأغذية العالمى لبحث التعاون المشترك

الأربعاء، 09 مايو 2018 12:42 م
صور.. محافظ الأقصر يستقبل مدير برنامج الأغذية العالمى لبحث التعاون المشترك جانب من اللقاء
الأقصر – أحمد مرعى
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استقبل محافظ الأقصر محمد بدر، بمقر ديوان عام المحافظة، منجستاب هايلى الممثل المقيم والمدير القطرى لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية ، وذلك بحضور المهندس خالد عبد الراضى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك بين برنامج الغذاء العالمى ومحافظة الأقصر فى عدد من المجالات المختلفة.

يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية فى العالم لمكافحة الجوع، ويقوم بالاستجابة المستمرة لحالات الطوارئ، فهو يعمل على إنقاذ الأرواح عن طريق توفير الغذاء، كما يعمل البرنامج أيضاً على مساعدة الجوعى في تأمين الغذاء الكافي لهم في المستقبل، ويقوم بذلك من خلال مشروعات تستخدم الغذاء كوسيلة لنشر المعرفة وتعزيز قدرات المجتمعات لتكون أقوى وتصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

محافظ الأقصر يستقبل مدير برنامج الأغذية العالمي لبحث التعاون المشترك
محافظ الأقصر يستقبل مدير برنامج الأغذية العالمي لبحث التعاون المشترك

 

جانب من لقاء المحافظ ومنجستاب هايلي بالاقصر
جانب من لقاء المحافظ ومنجستاب هايلي بالاقصر

 

مدير برنامج الاغذية العالمي خلال لقاء مع محافظ الاقصر
مدير برنامج الاغذية العالمي خلال لقاء مع محافظ الاقصر

 


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