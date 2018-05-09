صور .. سكرتير عام المنوفية يفتتح معارض "أهلاً رمضان" بمركزى أشمون وشبين الكوم

المنوفية _ محمد فتحى

افتتح اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ، " معارض أهلاً رمضان للسلع الغذائية " بمركزي أشمون وشبين الكوم ، وذلك لتوفير وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل والأسر الفقيرة والأولي بالرعاية بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالمنوفية ، بحضور كلاً من المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ورئيس حي غرب شبين الكوم ورئيس الغرفة التجارية بالمنوفية ، يأتي هذا في إطار إستعدادات محافظة المنوفية لإستقبال شهر رمضان الكريم وتنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإفتتاح منافذ لبيع المنتجات الغذائية لمحدودى الدخل ومكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار .

وأعلن السكرتير العام على أنه تم إفتتاح معرض بمدينة أشمون ومعرض أخر بمدينة شبين الكوم لأول مرة بمحافظة المنوفية حيث كان من المعتاد إقامة معرض واحد فقط في العاصمة ، مؤكداً علي أنه سيتم إفتتاح 4 معارض أخري خلال الأسبوع القادم بمدن قويسنا والباجور ومنوف وسرس الليان لتعمل هذه المعارض طوال شهر رمضان المبارك من أجل توفير السلع الغذائية ذات جودة عالية وبسعر مخفض بنسبة تتراوح من 20 % - 30 % عن مثيلتها في المحلات والسوق الخارجي وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط وتوفير إحتياجاته من السلع الأساسية ، مضيفاً إلى أنه هناك رقابة من مفتشى التموين والأغذية ومباحث التموين للتأكد من صلاحية الأغذية التى تقدم للمواطن.

ومن جانبه أصدر السكرتير العام تعليمات مشددة لمديري مديريات "التموين- الصحة- الطب البيطري"، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن لتشديد الرقابة علي الأسواق وتكثيف الحملات التموينية والصحية لضمان جودة المنتجات وتشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق وإستقبال شكاوى المواطنين والعمل علي حلها بشكل فوري والتأكد من توافر السلع بكميات كافية لتغطية إحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم .

فيما أوضح وكيل وزارة التموين ، على أن المعرض يضم جميع مستلزمات شهر رمضان الكريم بكافة أنواعها وياميش رمضان بأسعار مخفضة، وذلك بالتنسيق المشترك بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية فرع المنوفية .

فيما أبدي الأهالي ، عن سعادتهم البالغة في إفتتاح هذه المعارض التي توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة .



سكرتير عام المنوفية يفتتح معارض أهلاً رمضان للسلع الغذائية



سكرتير عام المنوفية يفتتح معارض أهلاً رمضان للسلع الغذائية



سكرتير عام المنوفية يفتتح معارض أهلاً رمضان للسلع الغذائية