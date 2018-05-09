الكويت واليابان تبحثان تعزيز التعاون الإعلامى والثقافى والشبابى بين البلدين

الكويت واليابان تبحثان تعزيز التعاون الإعلامى والثقافى والشبابى بين البلدينالأربعاء، 09 مايو 2018 07:00 ص
وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى محمد الجبرى
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بحث وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى محمد الجبرى، مع سفير اليابان لدى الكويت تاكاشى اشيكى، سبل تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين.
وذكرت وزارة الإعلام الكويتية، فى بيان صحفى، الثلاثاء، أن الوزير الجبرى بحث مع السفير اليابانى لدى الكويت، سبل تطوير العلاقات فى مختلف المجالات، خاصة الجوانب الإعلامية والثقافية والشبابية، وأضافت أن وزير الإعلام شدد، خلال اللقاء، على العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مؤكدا عمق وتميز هذه العلاقات برعاية قيادتى البلدين.
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