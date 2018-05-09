الاتحاد العربى للنقل البرى يقرر تدشين أول أكاديمية عربية لتأهيل السائقين

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قرر الاتحاد العربى للنقل البرى تدشين أول أكاديمية عربية لتدريب وتأهيل سائقى النقل البرى على قطعة أرض بمنطقة (الماضونة) شرق العاصمة الأردنية عمان، وافقت الحكومة الأردنية على تخصيصها لاستعمال الاتحاد، وذلك فى ختام اجتماعات دورته الـ62 والجمعية العمومية الـ 32 مساء اليوم الأربعاء بمشاركة 14 دولة عربية.

ووافق المشاركون فى الاجتماعات على إبرام مذكرة تفاهم ثنائية مع الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين، وإقرار خطة التعاون مع اتحاد النقل لدول منظمة البحر الأسود، وصادقت الهيئة العامة للاتحاد على التقارير الإدارية والموازنات والبيانات المالية لعام 2017 والموافقة على خطة عمل مجلس إدارة الاتحاد 2018.

وجرى - خلال الاجتماعات - إعادة انتخاب مجلس إدارة للاتحاد، حيث تم انتخاب مالك حداد رئيساً للاتحاد لولاية ثانية، وخالد الحقيل من السعودية نائباً للرئيس لشئون نقل الركاب، وكارلوس الهاشم من لبنان نائباً للرئيس لشئون نقل البضائع، وتجديد الثقة فى الأمين العام للاتحاد الدكتور محمود العبدالات لمدة 4 سنوات قادمة.

وناقش المشاركون فى الاجتماعات جدول أعمال اجتماع الاتحاد، كما استعرضوا الدراسة البحثية التى أعدتها الأمانة العامة للاتحاد حول إقامة مؤتمر دولى ومعرض خاص بالنقل بهدف تبادل الخبرات والمشاريع على صعيد النقل فى العالم العربى، ويشار إلى أن الاتحاد العربى للنقل البرى هو هيئة عربية مشتركة تتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً دائماً لها.