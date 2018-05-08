ننشر أسماء المستحقين وغير المستحقين للوحدات السكنية بالكيلو 4 بمرسى مطروح

مطروح – حسن مشالي

اعتمد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح،الكشوف المبدئية لأسماء المستحقين من الشباب للوحدات السكنية مساحة 100 متر،الكائنة بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح،بمقدم حجز 15 ألف جنيه،وفقا للضوابط والشروط المعمول بها،والمتقدمين عليها خلال شهر يونيه 2017، عقب انتهاء أعمال اللجنة العليا للإسكان والتى اسفرت عن قبول عدد 116 مواطن ورفض عدد 181 أخرين،لعدم انطباق الشروط عليهم.

وقال محافظ مطروح فى بيان له اليوم إنه تم توضيح سبب رفض الطلبات بالكشوف، ، في ظل حرص كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية على تحقيق العدل والمساواة والشفافية بين أبناء المحافظة.

وأكد محافظ مطروح أنه تم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال تشكيل لجنة من الشعبيين و التنفيذيين، لفحص ملفات جميع المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية،وفقا للأكثر استحقاقا لضمان الشفافية والعدالة فى التوزيع، دون تميز لأي شخص طبقا للشروط والضوابط الخاصة بإسكان الشباب والمدعمة من الدولة.

وأوضحت نبوية صبحي مدير عام صندوق الإسكان أن هذه النتيجة التى اعتمدها محافظ مطروح، مبدئية وتم فتح باب التظلمات والطعون، لغير المستحقين اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة 15 يوما، بمجلس مدينة مرسى مطروح.

و قدم محافظ مطروح، الشكر لأعضاء لجنة الإسكان من الشعبيين والتنفيذيين برئاسة السكرتير العام للمحافظة، على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، للوصول إلى تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، وتعاونهم مع المواطنين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم، مؤكداً على أن الجميع يعمل من أجل مصلحة الوطن وإعلاء شأنه وخدمة المواطنين من خلال متابعة كافة المشروعات الخدمية، في مختلف مدن وقرى المحافظة لضمان وصولها إلى أعلى مستويات من الجودة ،التي يستحقها أبناء مطروح، متمنيا لمحافظة مطروح ولمصر كل تقدم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.