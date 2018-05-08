مقتل 37 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربى

عدن (أ ش أ )

لقى 37 عنصرا من ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران مصرعهم فى سلسلة غارات جوية لمقاتلات للتحالف العربى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات التحالف العربى استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات فى جبهة الساحل الغربى خلال الساعات 48 الماضية فى ضربات نوعية ومباغته أنهكت قدراتهم العسكرية وأربكت صفوفهم.

كما سيطرت قوات الشرعية اليمنية على منطقة "آل صبحان" فى محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة استمرت لأيام مع مليشيات الحوثى، على عدة محاور.

وأكدت مصادر عسكرية اليوم الثلاثاء، أن الجيش اليمنى، بدعم من التحالف العربى، أحكم سيطرته على منطقة آل صبحان فى مديرية باقم شمالى صعدة، وأن القوات الشرعية تقدمت باتجاه تبة مجازة وتبة الهشيمة وتمكنت من السيطرة عليهما كما خاضت معارك عنيفة فى منطقة أبواب الحديد.

ووفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أشارت المصادر إلى أن قوات الجيش عثرت على مخازن للأسلحة تحتوى على ذخائر وقذائف يستخدمها المتمردون للإعتداء على القوات الشرعية والمدنيين.

ويخوض الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف العربى معارك فى مناطق أخرى من محافظة صعدة بهدف تحريرها من المتمردين وإرساء الأمن فيها.

وفى سياق أخر أفادت مصادر محلية يمنية بأن ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران استحدثت عددا من النقاط الأمنية فى العاصمة صنعاء، ذلك عقب استهداف طيران التحالف العربى مكتب رئاسة الجمهورية بعدة غارات.

ونقلت قناة ( العربية الحدث) الاخبارية اليوم الثلاثاء، عن المصادر قولها "إن مليشيات الحوثى فرضت حراسة مشددة على مستشفيات نقل إليها قتلى وجرحى جراء الغارات وسط تكتم حول هوياتهم".

كان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد تركى المالكى قد أعلن أمس الاثنين، أن الغارات استهدفت قيادات حوثية من الصف الأول والثانى فى صنعاء.