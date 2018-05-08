قوات الجيش اليمنى تحرر مواقع جديدة غربى تعز

كتبت إيمان حنا

تمكنت قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف العربى، اليوم، الثلاثاء من تحرير مواقع جديدة غربى محافظة تعز.

وقال مصدر عسكرى بالمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير "مفرق الوازعية" ومصنعى الغنامى للبطاريات والمشولى للثلج، بعد معارك عنيفة تكبّدت خلالها ميليشيات الحوثى الانقلابية خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش باتت تضيق الخناق على الميليشيات الانقلابية فى العمرى، وكهبوب، وموزع، فيما تواصل وحدات أخرى من قوات الجيش التقدم نحو منطقة البرح الصناعية ولا يفصلها عنها سوى 6 كيلو متر‏.