صور.. مدير أمن القليوبية يفاجئ إحدى مأموريات ترحيل المسجونين

القليوبية - نيفين طه

فاجأ اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إحدى مأموريات ترحيل أحد المسجونين، بالتفتيش، للتأكيد على قوات التأمين بالقواعد المتبعة أثناء ترحيل المتهمين، من حيث التفتيش الجيد للمتهمين، والتأكد من عدم حملهم أى أسلحة بيضاء، أو زجاجات فارغة أو هاتف محمولة، والتفتيش على القوات المصاحبة، وعدم حملهم لهواتف محمولة لسرية المأمورية، وعدم حمل السلاح للفرد المتواجد بصحبه المتهمين، ويقتصر حمل السلاح على قوات التأمين الخارجية.

كما أكد مدير الأمن، على ضرورة التأكد من صلاحية سيارة الترحيلات، وشدد على يقظة القوات، وعدم التوقف بالطريق، والتعامل الفورى فى حال حدوث أى اعتداء على المأمورية وفقا للقانون.



زيارة مدير أمن القليوبية لإحدى مأموريات ترحيل المسجونين

زيارة مدير أمن القليوبية لإحدى مأموريات ترحيل المسجونين

زيارة مدير أمن القليوبية لإحدى مأموريات ترحيل المسجونين

زيارة مدير أمن القليوبية لإحدى مأموريات ترحيل المسجونين