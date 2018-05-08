صور.. محافظ الغربية يفتتح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا بتكلفة 4.5 مليون جنيه

الغربية - محمد طارق

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، طريق مجمع الكليات الجديد بطول 1كم وبتكلفة 4 مليون و500 ألف جنيه ، والذي يعد شريان جديد لموقف سبرباى العمومي ومدينة طنطا ، كما يعمل على توفير السيولة المرورية.

وخلال الافتتاح وجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة طنطا ، بالتنسيق مع إدارة الجامعة لدهان وتجميل سور الجامعة ، وكذا سرعة البدء في رصف وتوسعة الطريق أمام مجمع المواقف.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال رصف وتوسعة طريق سبرباى بطول 2300 متر وبتكلفة 10 مليون جنيه ، حيث وجه المحافظ مسئول الهيئة العامة للطرق والكباري بالغربية بسرعة الانتهاء من الأعمال في مدة لا تزيد عن شهر مع مراعاة المظهر الجمالي للطريق وأعمدة الإنارة وتوسعة مدخل الطريق من الطريق الزراعي بأقصى مسافة متاحة .

وخلال الجولة وجه محافظ الغربية رئيس حي ثان طنطا ، بإزالة تراكمات المباني من أمام طريق مدخل محلة منوف ورصف دوران المدخل على الفور .

كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير الكورنيش خلف إستاد طنطا بطول 1500 م بتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه بمشاركة محافظة الغربية والجهود الذاتية لأهالي المنطقة وشركة أعمار الدلتا , وتشمل أعمال التطوير تدبيش الجسر ورصف وتجميل للمنطقة ، ووجه محافظ الغربية بضرورة مراعاة الجانب الجمالي للمنطقة لكي تكون متنفس لأهالي المحافظة وكذا سرعة الانتهاء من الأعمال .

وخلال الجولة أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، تعليماته المشددة لرئيس مركز ومدينة ورئيسا حي أول وثان طنطا التنسيق مع أصحاب العمارات لدهان كافة وجهات العمارات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

رافق المحافظ اللواء فتحي عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس فتحي الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا والمهندس أشرف هيكل رئيس حي ثان طنطا ومحمد متولي رئيس حي أول طنطا والدكتور طارق محمدي خليفة أستاذ بكلية الهندسة جامعه طنطا الاستشاري العام لمجموعة شركات إعمار الدلتا.



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا



افتتاح طريق مجمع الكليات الجديد بطنطا