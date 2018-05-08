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صور.. الأقباط يحتفلون بذكرى ميلاد السيدة العذراء بكفر سليمان بالسنطة

الثلاثاء، 08 مايو 2018 10:21 م
صور.. الأقباط يحتفلون بذكرى ميلاد السيدة العذراء بكفر سليمان بالسنطة الاقباط يحتفلون بذكرى ميلاد السيده العذراء فى الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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احتفل المئات من الأقباط بمحافظة الغربية، بذكرى ميلاد السيدة مريم العذراء بكنيسة العذراء بقرية كفر سليمان التابعة لمركز السنطة، فى حضور القمص يعقوب راعى الكنيسة الذى ترأس الصلوات ولفيف من الآباء الكهنة.

حيث توافد المئات من الأقباط على الكنيسة لحرصهم على الاحتفال بذكرى ميلاد السيدة مريم، وتزينت الكنيسة بالأنوار والورود.

وشملت الاحتفالات مسيرة بالصلبان وأيقونات السيدة مريم وطافت شوارع القرية احتفالا بذكرى ميلادها.

وفى ذات السياق حرص اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة والمحاسب أحمد المغاورى سليمان نائب رئيس المدينة، على تقديم التهنئة للقمص يعقوب وللأقباط بذكرى ميلاد السيدة العذراء.

وتشهد الكنيسة تواجدا أمنيا مكثفا أشرف عليه اللواء طارق داود مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة زفتى والسنطة والعميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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