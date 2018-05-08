تعليم بنى سويف يكرم مدرسة التوفيق لفوزها بالمركز الأول فى المعسكرات والمكتبات

تعليم بنى سويف يكرم مدرسة التوفيق لفوزها بالمركز الأول فى المعسكرات والمكتباتالثلاثاء، 08 مايو 2018 04:04 م
وكيل تعليم بنى سويف يكرم مدير مدرسة التوفيق الخاصة شرق النيل
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كرم محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة بنى سويف، الراهبة فيرجينيا مدير مدرسة التوفيق الخاصة شرق النيل، لحصول المدرسة على درع التفوق الذهبى والمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة المعسكرات الصيفية والمكتبات المتميزة .
وتسلمت مديرة المدرسة درع التفوق بمكتب وكيل الوزارة، بمقر مديرية التعليم بمدينة بنى سويف، بحضور ناصر سيف مدير عام إدارة بنى سويف التعليمية، وخليفة حامد موجه عام المكتبات، وهانى فرج موجه المكتبات، وهنأ وكيل الوزارة إدارة المدرسة بأعتبارها إن المدرسة هى الأولى بين المدراس الخاصة التى تحصل على الدرع الذهبى فى مسابقة المكتبات المتميزة.
وكيل تعليم بنى سويف يكرم مديرة المدرسة
تكريم مديرة المدرسة
قيادات التعليم يكرمون مديرة المدرسة
تكريم مديرة المدرسة بحضور قيادات التعليم
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