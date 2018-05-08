الإمارات تؤيد قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى

الإمارات تؤيد قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانىالثلاثاء، 08 مايو 2018 09:28 م
رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد
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أعلنت الإمارات العربية المتحدة، تأيدها لقرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران وترحب باستراتيجيته بهذا الخصوص، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أعلن منذ قليل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتفاق النووى مع إيران، مؤكدًا أن بلاده ستعود بالعمل على فرض العقوبات على طهران.
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