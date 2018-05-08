video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 01:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اتهامات لفيلق الرحمن فى سوريا بسرقة آثار ومخطوطات من الكنيس اليهودى

الثلاثاء، 08 مايو 2018 12:54 م
اتهامات لفيلق الرحمن فى سوريا بسرقة آثار ومخطوطات من الكنيس اليهودى المسلحون فى سوريا
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان وقوع خلافات كبيرة بين قيادة فيلق الرحمن وقيادة حى جوبر الدمشقى بشكل خاص، إثر خلافات على مخطوطات قديمة وآثار كانت فى عهدة قيادة فيلق الرحمن فى جوبر.

 

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان أن قيادة حى جوبر الدمشقى طالبت قيادة فيلق الرحمن بتسليم آثار ومخطوطات يهودية، كانت متواجدة فى الكنيس اليهودى ضمن الحى الدمشقى، الواقع فى القسم الشرقى من العاصمة دمشق.

 

وأشار المرصد السورى لحقوق الإنسان ان فيلق الرحمن نقل الآثار والمخطوطات معه إلى وجهته فى الشمال السورى، وعند مطالبة مجلس حى جوبر الدمشقى لفيلق الرحمن بتسليم الآثار أنكر الأخير وجود أى مخطوطات أو آثار بحوزته.

 

وتتهم قيادة حى جوبر الدمشقى فيلق الرحمن متمثلاً بقائده عبد الناصر شمير، بسرقة المخطوطات والآثار التى كانت موجود فى الكنيس اليهودى، ما صعَّد الوتر بين الطرفين بشكل أكبر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرصد: 1200 مقاتل من فيلق الرحمن يستسلمون لقوات الجيش السورى فى دوما

المرصد السورى: مسلحو فيلق الرحمن يستوطنون عدة منازل فى عفرين بحلب

سوريا

اخبار سوريا

المرصد السورى

الكنيس اليهودى

فيلق الرحمن

حى جوبر الدمشقى

اتهامات لفيلق الرحمن




لا تفوتك
الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

قبل ساعات من قرار ترامب فى الملف النووى.. خبير بمكتب روحانى لـ"اليوم السابع": انسحاب واشنطن متوقع وسنعاقبها.. تعيين بمومبيو وبولتون نسف آمال الحوار.. رضوخنا لطموح واشنطن مستبعد.. والحرب خيار "غير عقلانى"

قبل ساعات من قرار ترامب فى الملف النووى.. خبير بمكتب روحانى لـ"اليوم السابع": انسحاب واشنطن متوقع وسنعاقبها.. تعيين بمومبيو وبولتون نسف آمال الحوار.. رضوخنا لطموح واشنطن مستبعد.. والحرب خيار "غير عقلانى"

سرعة محمد صلاح تدق ناقوس الخطر فى ريال مدريد قبل نهائى دورى ابطال اوروبا.. BBC: راموس سيعانى أمام مهارات نجم ليفربول وإيقافه قد يكلفه الطرد.. ونجم الريال السابق: "على مارسيلو أن يصلي قبل مواجهة النجم المصري"

سرعة محمد صلاح تدق ناقوس الخطر فى ريال مدريد قبل نهائى دورى ابطال اوروبا.. BBC: راموس سيعانى أمام مهارات نجم ليفربول وإيقافه قد يكلفه الطرد.. ونجم الريال السابق: "على مارسيلو أن يصلي قبل مواجهة النجم المصري"

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

بالزيت الساخن وشرب الماء.. احصلى على شعر أسود بطرق آمنة من منزلك

بالزيت الساخن وشرب الماء.. احصلى على شعر أسود بطرق آمنة من منزلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة