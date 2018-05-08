اتهامات لفيلق الرحمن فى سوريا بسرقة آثار ومخطوطات من الكنيس اليهودى

كتب أحمد جمعة

أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان وقوع خلافات كبيرة بين قيادة فيلق الرحمن وقيادة حى جوبر الدمشقى بشكل خاص، إثر خلافات على مخطوطات قديمة وآثار كانت فى عهدة قيادة فيلق الرحمن فى جوبر.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان أن قيادة حى جوبر الدمشقى طالبت قيادة فيلق الرحمن بتسليم آثار ومخطوطات يهودية، كانت متواجدة فى الكنيس اليهودى ضمن الحى الدمشقى، الواقع فى القسم الشرقى من العاصمة دمشق.

وأشار المرصد السورى لحقوق الإنسان ان فيلق الرحمن نقل الآثار والمخطوطات معه إلى وجهته فى الشمال السورى، وعند مطالبة مجلس حى جوبر الدمشقى لفيلق الرحمن بتسليم الآثار أنكر الأخير وجود أى مخطوطات أو آثار بحوزته.

وتتهم قيادة حى جوبر الدمشقى فيلق الرحمن متمثلاً بقائده عبد الناصر شمير، بسرقة المخطوطات والآثار التى كانت موجود فى الكنيس اليهودى، ما صعَّد الوتر بين الطرفين بشكل أكبر.